2020-02-11T04:46:53+03:00
Политика

Турция нанесла удары по 115 объектам армии Сирии

Массированная атака стала ответом Анкары на обстрел турецких военных в Идлибе
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Турецкая военная техника в СирииТурецкая военная техника в СирииФото: REUTERS
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В ответ на обстрел турецких военных в сирийской провинции Идлиб 10 февраля Турция нанесла удары по 115 объектам правительственной армии Сирии. Об этом объявило министерство национальной обороны страны.

В заявлении турецкого военного ведомства отмечается, что «Турция дала молниеносный ответ на атаки режима в соответствии с правилами ведения войны и законным правом на самооборону».

По данным министерства «из различных источников», в общей сложности на сирийской территории поражены 115 целей, подбиты три танка, две артиллерийские позиции и один вертолет. Кроме того, турецкое ведомство сообщает, что «был нейтрализован 101 солдат» армии САР, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне в Анкаре заявили, что в результате обстрела со стороны сирийских войск в Идлибе погибли пятеро турецких военнослужащих, еще пятеро получили ранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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