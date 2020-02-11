Турция нанесла удары по 115 объектам армии Сирии

11 Февр. 2020 2020-02-11T04:46:53+03:00

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В ответ на обстрел турецких военных в сирийской провинции Идлиб 10 февраля Турция нанесла удары по 115 объектам правительственной армии Сирии. Об этом объявило министерство национальной обороны страны.

В заявлении турецкого военного ведомства отмечается, что «Турция дала молниеносный ответ на атаки режима в соответствии с правилами ведения войны и законным правом на самооборону».

По данным министерства «из различных источников», в общей сложности на сирийской территории поражены 115 целей, подбиты три танка, две артиллерийские позиции и один вертолет. Кроме того, турецкое ведомство сообщает, что «был нейтрализован 101 солдат» армии САР, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне в Анкаре заявили, что в результате обстрела со стороны сирийских войск в Идлибе погибли пятеро турецких военнослужащих, еще пятеро получили ранения.

ИСТОЧНИК KP.RU