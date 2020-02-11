2020-02-11T05:58:53+03:00
В мире

Командующий космическими силами США заявил, что российские спутника «преследуют» американский

По словам генерала Реймонда, Вашингтон по дипломатическим каналам уже выразил Москве обеспокоенность по этому поводу
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Генерал ВВС Джон Реймонд, назначенный командующим космическими силами СШАГенерал ВВС Джон Реймонд, назначенный командующим космическими силами СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Командующий космическими силами США генерал Джон Реймонд заявил в интервью изданию Time, что два российских спутника «преследуют» американский разведывательный аппарат.

Генерал Реймонд утверждает, что один из российских космических аппаратов начал двигаться по направлению к супердорогому спутнику-разведчику Пентагона почти сразу после запуска с космодрома Плесецк в ноябре прошлого года, а второй возле «американца» появился в середине января. По словам высокопоставленного военнослужащего, иногда расстояние между спутниками уменьшалось примерно до 160 километров.

«Мы считаем подобные действия нетипичными и вызывающими беспокойство. Это может потенциально создать опасную ситуацию в космосе», - заявил Джон Реймонд.

Он добавил, что Вашингтон по дипломатическим каналам уже выразил Москве свою обеспокоенность по этому поводу.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее о том, что Россия и Китай «наблюдают» за американским разведывательным спутником, заявили в НАТО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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