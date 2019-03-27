2019-03-27T00:23:45+03:00
Политика

Трамп назначил командующего Космическими силами США

Шестой род американских войск возглавит генерал Джон Реймонд
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Глава Белого дома Дональд Трамп назначил на должность командующего Космическими силами Соединенных Штатов генерала ВВС Джона Реймонда. Об этом поставил в известность сограждан вице-президент США Майкл Пенс.

«Я информирую всех вас о том, что президент США объявил сегодня кандидатуру главы командования Космических сил. Четырехзвездный генерал ВВС Джон Реймонд возглавит командование Космических сил Соединенных Штатов», - сообщил Пенс во вторник, 26 марта, на заседании Национального космического совета в Хантсвилле (штат Алабама).

Напомним, как писал сайт kp.ru, о том, что Штатам необходимы космические войска, Трамп говорит с марта прошлого года. В декабре он подписал указ об их создании, а 19 февраля – меморандум, предусматривающий создание шестого рода американских войск – Космических сил Соединенных Штатов. При этом он поручил Пентагону разработать юридическое обоснование для их формирования как части Военно-воздушных сил США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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