Трамп показал эмблему Космических сил США
Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter опубликовал эмблему недавно учрежденных Космических сил Соединенных Штатов. Причем логотип шестого рода американских войск глава Белого дома представил миру в свойственной ему восторженной манере.
«После консультации с нашими великими военными руководителями, дизайнерами и другими, я рад представить новый логотип Космических сил США, шестого вида наших великолепных вооруженных сил!» - таким сообщением он сопроводил картинку. .
Дональд Трамп представил эмблему Космических сил США. Фото: twitter/realDonaldTrump
ИСТОЧНИК KP.RU