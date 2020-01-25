2020-01-25T05:07:57+03:00
В мире

Трамп показал эмблему Космических сил США

Глава Белого дома очень доволен логотипом шестого рода американских войск
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter опубликовал эмблему недавно учрежденных Космических сил Соединенных Штатов. Причем логотип шестого рода американских войск глава Белого дома представил миру в свойственной ему восторженной манере.

«После консультации с нашими великими военными руководителями, дизайнерами и другими, я рад представить новый логотип Космических сил США, шестого вида наших великолепных вооруженных сил!» - таким сообщением он сопроводил картинку. .

Дональд Трамп представил эмблему Космических сил США. Фото: twitter/realDonaldTrump

Дональд Трамп представил эмблему Космических сил США. Фото: twitter/realDonaldTrump

ИСТОЧНИК KP.RU

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