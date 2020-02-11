В Госдуму внесли поправки о расширении программы маткапитала

11 Февр. 2020 2020-02-11T07:23:15+03:00

В «Единой России» заявили, что инициативы Путина должны быть воплощены как можно быстрее

Изменить размер текста: A A

В Госдуму внесли поправки об использовании материнского капитала, которые подготовлены по поручению президента России Владимира Путина. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте партии «Единая России».

- Расширение программы материнского капитала, возможностей его применения — наш безусловный приоритет, - приводит сайт слова секретаря генсовета партии Андрея Турчака.

Напомним, о необходимости расширение программы материнского капитала российский лидер заявил в своем послании Федеральному собранию. Президент предложил выдавать за рождение первого ребенка. Родители первенца смогут получить по 466 617 рублей. При рождении или усыновлении второго и последующих детей будет выплачиваться по 616 617 рублей. Сама программа будет продлено до конца 2026 года, при этом предусмотрена его ежегодная индексация.

Как сообщал сайт kp.ru, предполагается, что законопроект будет рассмотрен 19 февраля во втором чтении, а 20 февраля — в третьем.

ИСТОЧНИК KP.RU