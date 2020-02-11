Die Welt: Санкции США пошли России на пользу
Санкции против Ирана и Венесуэлы помогли России увеличить экспорт своей сырой нефти в Соединённые Штаты даже несмотря на ограничительные меры Вашингтона в отношении Москвы.
Об этом сообщает немецкая газета Die Welt со ссылкой на данные Агентства энергетической информации при Минэнерго США. В октябре прошлого года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти в Штаты, обойдя Мексику. Через месяц наша страна установила исторический рекорд. Тогда объём поставок «черного золота» превысил показатель 2018 года в два с половиной раза и составив 19,2 миллиона баррелей.
Издание отмечает, что спрос на российские нефтепродукты вырос и Европе. За первые одиннадцать месяцев 2019 года объём поставок вырос на 3,8%.
Как писал сайт kp.ru, в мае прошлого года российские поставки обеспечили 5,7% всего нефтяного импорта Штатов, однако уже в августе на фоне санкций Вашингтона против Венесуэлы Москва увеличила поставки нефти и нефтепродуктов в Америку до максимума с 2013 года.
ИСТОЧНИК KP.RU