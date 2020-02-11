11 Февр. 2020 2020-02-11T10:49:49+03:00

Контрразведка США отнесла Россию и Китай к главным угрозам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ведомстве заявили, что Москва и Пекин якобы используют все инструменты собственной мощи против Вашингтона

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Россия и Китай оказались в списке угроз, представленном в новой стратегии Национального центра контрразведки и безопасности США на 2020—2022 годы.

В документе говорится о том, что Москва и Пекин «располагают широким спектром современных разведывательных возможностей» и якобы используют все инструменты собственной мощи против Вашингтона.

В числе других угроз США названы Иран, Куба, Северная Корея, а также движение «Хезболла», транснациональные криминальные организации и террористические организации «Исламское государство»* и «Аль-Каида»*.

Целью всех «угрожающих» стран названы финансовый сектор США, лаборатории и предприятия, а также американские министерства.

Напомним, накануне глава стратегического командования НАТО по трансформации генерал Андре Ланата сообщил об «угрозе» России и Китая в космосе. По его словам, Москва и Пекин проводят манёвры неподалёку от американских спутников.

* запрещенные в России террористические организации

ИСТОЧНИК KP.RU