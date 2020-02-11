На Хайнане вылечили от коронавируса четырёхмесячную девочку
Народная больница провинции Хайкоу острова Хайнань заявила об излечении четырёхмесячной девочки, заражённой коронавирусом нового типа, сообщает агентство Синьхуа.
Отмечается, что девочка вернулась с родителями в Хайкоу из города Сяоган, расположенного в эпицентре распространения коронавируса - провинции Хубэй. Врачи подтвердили инфицирование ребёнка 27 января.
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что 10 февраля от коронавируса погибли 97 человек, что стало самым большим числом жертв за сутки с начала эпидемии. Всего летальным исходом закончилось 910 заражений.
За сутки в китайских лабораториях 2987 человек получили положительный результат анализа на коронавирус, а общее число заразившихся достигло 40554 человек.
Медики продолжают успешно лечить пациентов, несмотря на отсутствие вакцины. С начала эпидемии выписали 3309 выздоровевших.
Роспотребнадзор - «В Китае подтвердили эффективность тест-системы РФ по выявлению коронавируса».Об этом заявила глава Роспотребнадзора и главный государственный санитарный врач России Анна Попова на брифинге в понедельник
ИСТОЧНИК KP.RU