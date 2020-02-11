2020-02-11T13:43:31+03:00
В мире

На Хайнане вылечили от коронавируса четырёхмесячную девочку

Ребёнок заразился в провинции Хубэй
Ася КУЗНЕЦОВА
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За сутки в китайских лабораториях 2987 человек получили положительный результат анализа на коронавирус, а общее число заразившихся достигло 40554 человекЗа сутки в китайских лабораториях 2987 человек получили положительный результат анализа на коронавирус, а общее число заразившихся достигло 40554 человекФото: REUTERS
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Народная больница провинции Хайкоу острова Хайнань заявила об излечении четырёхмесячной девочки, заражённой коронавирусом нового типа, сообщает агентство Синьхуа.

Отмечается, что девочка вернулась с родителями в Хайкоу из города Сяоган, расположенного в эпицентре распространения коронавируса - провинции Хубэй. Врачи подтвердили инфицирование ребёнка 27 января.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что 10 февраля от коронавируса погибли 97 человек, что стало самым большим числом жертв за сутки с начала эпидемии. Всего летальным исходом закончилось 910 заражений.

За сутки в китайских лабораториях 2987 человек получили положительный результат анализа на коронавирус, а общее число заразившихся достигло 40554 человек.

Медики продолжают успешно лечить пациентов, несмотря на отсутствие вакцины. С начала эпидемии выписали 3309 выздоровевших.

Роспотребнадзор - «В Китае подтвердили эффективность тест-системы РФ по выявлению коронавируса».Об этом заявила глава Роспотребнадзора и главный государственный санитарный врач России Анна Попова на брифинге в понедельник

ИСТОЧНИК KP.RU

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