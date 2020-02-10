Китайский коронавирус, последние новости на 10 февраля 2020 года: Число погибших за день оказалось рекордным – 97 человек
Врачам Китае не удается пока сократить число смертей от нового типа коронавируса. За сутки зафиксирован антирекорд – погибли 97 человек, это самое большое число с момента начала эпидемии..
Таким образом, общее число смертей от коронавируса составило на 10 февраля 910 человек. За сутки в лабораториях Китая положительный результат анализа на коронавирус дан по 2987 пациентам – общее число заразившихся достигло 40554 человек.
Но несмотря на отсутствие вакцины, врачи продолжают успешно лечить пациентов с этим диагнозом. Выписали с начала эпидемии 3309 больных, за минувшие сутки 660 человек.
Вспышка заболевания ударила по экономике Китая - чтобы остановить распространение вируса власти на 10 дней продлили каникулы в честь китайского нового года. Так что в конце января предприятия не возобновили работу, как планировалось изначально. Но продлять вынужденный простой бесконечно невозможно, и поэтому 10 февраля, несмотря на свыше 900 человек погибших, в Китае возобновили работу многие компании.
- В понедельник рабочие начали возвращаться к офисам и фабрикам по всему Китаю, поскольку правительство сняло некоторые ограничения на работу во время эпидемии коронавируса, - сообщает Reuters.
В Пекин 10 февраля вылетела группа экспертов ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), чтобы оценить ситуацию. Коронавирус распространился как минимум в 28 стран и территорий, заразив более 330 человек.
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В России по-прежнему всего два подтвержденных случая заражения коронавирусом, оба пациента – граждане Китая. Они находятся на лечении, а их близкие и все, кто контактировал с зараженными, помещены на карантин. Точно также карантин, но не в домашних условиях, а в санатории под Тюменью, проходят вернувшиеся на Родину из Китая россияне.
Есть россияне и на борту круизного лайнера, который уже несколько дней находится у берегов Японии. Все началось с того, что у 10 пассажиров обнаружили коронавирус. Медики начали проверку других путешественников. По данным на 10 февраля коронавирус подтвердили у 130 человек. Людей попросили не покидать каюты и не контактировать между собой. Когда им разрешат сойти на берег, пока не известно.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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