Число жертв коронавируса в Китае возросло до 1016

11 Февр. 2020 2020-02-11T05:22:12+03:00

С начала вспышки заразились более 42,6 тысячи человек, полностью выздоровели почти четыре тысячи

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За минувшие сутки от вызываемой коронавирусом 2019-nCoV пневмонии нового типа в Китае скончались 108 человек, общее число жертв «вируса-убийцы» в Поднебесной возросло до 1016. Такие данные утром в ночь на вторник, 11 февраля, обнародовал Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. Ранее сообщалось о 908 умерших.

Всего за день в стране зафиксировали 2478 новых случая заражения, всего же с начала вспышки заболевания этой опасной инфекцией на материковом Китае заразились 42638 человек, в больницах на сегодняшний день находятся 37626 граждан КНР, состояние 7333 из них медики оценивают как тяжелое. Полностью выздоровели и выписались из клиник 3996 пациентов.

Кроме того, свыше 187,7 тысячи жителей страны, которые имели тесный контакт с зараженными коронавирусом, изолированы и находятся под наблюдением врачей.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в самой провинции Хубэй, откуда и началось распространение заболевания, уже умерли 974 человека, выздоровели 2222.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757853" frameborder="0"></iframe> «Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

Карта распространения коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU