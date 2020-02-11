2020-02-11T05:22:12+03:00
В мире

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 1016

С начала вспышки заразились более 42,6 тысячи человек, полностью выздоровели почти четыре тысячи
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
В Китае за сутки зафиксировали 2478 новых случая заражения коронавирусомВ Китае за сутки зафиксировали 2478 новых случая заражения коронавирусомФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

За минувшие сутки от вызываемой коронавирусом 2019-nCoV пневмонии нового типа в Китае скончались 108 человек, общее число жертв «вируса-убийцы» в Поднебесной возросло до 1016. Такие данные утром в ночь на вторник, 11 февраля, обнародовал Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. Ранее сообщалось о 908 умерших.

Всего за день в стране зафиксировали 2478 новых случая заражения, всего же с начала вспышки заболевания этой опасной инфекцией на материковом Китае заразились 42638 человек, в больницах на сегодняшний день находятся 37626 граждан КНР, состояние 7333 из них медики оценивают как тяжелое. Полностью выздоровели и выписались из клиник 3996 пациентов.

Кроме того, свыше 187,7 тысячи жителей страны, которые имели тесный контакт с зараженными коронавирусом, изолированы и находятся под наблюдением врачей.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в самой провинции Хубэй, откуда и началось распространение заболевания, уже умерли 974 человека, выздоровели 2222.

«Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

Карта распространения коронавируса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус у людей: что такое, симптомы, методы лечения

Новый вид вируса 2019-ncoV был зафиксирован в декабре прошлого года в Китае в городе Ухань и адаптировался для передачи между людьми. По мнению ученых, коронавирус опасен тем, что вызывает быстрое развитие пневмонии (подробности).

КСТАТИ

Можно ли сделать прививку, чтобы спастись от нового коронавируса в Китае: ответы на пять вопросов о страшной болезни

Чего нам ждать от коронавируса в Китае и в России в 2020 году, которой заражается все больше людей во всем мире? «Комсомолка» спросила об этом у ведущих экспертов, вирусологов и врачей-инфекционистов (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

Пять мифов о коронавирусе: популярные фейки про китайскую заразу

Выдумки, порой весьма фантастические, пугают людей сильнее самой болезни. «КП» разбиралась, откуда берутся эти фантазии (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 1016
Турция нанесла удары по 115 объектам армии Сирии
Роспотребнадзор: В 37 регионах России превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ
«Это вы принесли коронавирус! Убирайтесь!»: В Риме подростки оскорбляли туристов из Китая
Из-за коронавируса в китайском Хубэе умерли уже 974 человека
Глава офиса президента Украины подал в отставку
Русофобская «мыльная опера»: Слуцкий прокомментировал планы США выделить $700 миллионов на борьбу с Россией
Боевики снова попытались атаковать дронами российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
Японские медики обнаружили коронавирус у второго украинца на круизном лайнере
Домработница экс-заммэра Звенигорода обворовала его квартиру почти на 1,5 миллиона рублей
Экс-прокурора Крыма на Украине обвинили в госизмене
США решили выделить на «противодействие» России $700 миллионов
"Для противостояния России": Трамп похвастался супербыстрыми ракетами США
"Мировая цена": В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из РФ
Два человека погибли при пожаре в хостеле в Москве
Пришла новая беда: В Германии сообщили о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа
Банки начнут изымать квартиры: Часть россиян прекратила платить по ипотеке
"Вы это читали?": Ведущая ВГТРК расхохоталась во время телесюжета про выплаты льготникам
Пассажира, летевшего из КНР в Россию, госпитализировали с симптомом коронавируса
В Манчестере неизвестный напал с ножом на прохожих
В Москве задержали еще двоих участников розыгрыша про коронавирус в метро
Закон о маткапитале за первого ребенка могут принять к 20 февраля
Минздрав: Каждый третий в России "тихий алкоголик"
СК проводит проверку по факту избиения школьника мачехой за неправильно написанную букву