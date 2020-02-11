COVID 19: Новому коронавирусу дали официальное название

11 Февр. 2020 2020-02-11T18:49:12+03:00

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Официальным названием нового типа коронавируса из Китая стало COVID 19. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус во время своего выступления на брифинге в Женеве.

- Теперь у нас есть название заболевания. Это COVID-19, - написали в официальном Twitter ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения).

Напомним, на 11 февраля жертвами коронавируса стали больше тысячи человек. Сейчас в больницах находятся более 43000 пациентов, при этом уже 4049 человек смогли победить болезнь.

Медики также начали разрабатывать вакцину от вируса и объявили о примерных датах её готовности. Известно, что первая вакцина может быть создана уже через 18 месяцев.

На территории России зарегистрировано только два случая заражения вирусом. Оба зараженных - граждане Китая. Глава российского Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что они уже практически здоровы и готовятся к выписке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

Карта распространения коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU