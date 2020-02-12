2020-02-12T01:19:56+03:00
Умные вещи

Названа стоимость Samsung Galaxy Z Flip в России

За раскладной смартфон с гибким экраном придется заплатить 120 тысяч рублей
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Samsung представил раскладной телефон с гибким экраномSamsung представил раскладной телефон с гибким экраномФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Практически сразу после того, как южнокорейская компания Samsung показала миру свой новый раскладной смартфон Galaxy Z Flip, крупнейшие российские ритейлеры открыли предзаказы на это чудо техники.

Купить Samsung Galaxy Z Flip можно будет с пятницы, 14 февраля, в России такой телефон 120 тысяч рублей (1380 долларов).

Напомним, как писал сайт kp.ru, во вторник вечером в Сан-Франциско прошла презентация новинок от южнокорейского производителя, который представил уникальный гаджет – складной смартфон с экраном размером 6,7 дюйма из очень тонкого гибкого стекла. В сложенном состоянии он легко сможет уместиться в ладони или кармане, складывать и раскрывать такое устройство, как утверждают разработчики, можно примерно 200 тысяч раз.

Смартфон представлен в трех цветах: чёрном и фиолетовом, в отдельных странах будет продаваться в «зеркальном золотом» варианте.

Презентация Samsung Galaxy Unpacked 2020.Презентация Samsung Galaxy Unpacked 2020

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Названа стоимость Samsung Galaxy Z Flip в России
В Киеве придумали «компромисс»: надо в обмен на воду для Крыма потребовать уступки по Донбассу
Посольство России в Германии назвало аморальными высказывания посла Польши о Второй мировой войне
В подмосковном Видном столкнулись автобус и грузовик, шесть человек пострадали
В России запретили регистрировать автомобили на тех, кому нет 16 лет
"Честные и правдивые": Лукашенко похвалил белорусские СМИ
"Газпром" назвал сроки запуска "Северного потока-2"
США и ФРГ более 50 лет следили за секретными переписками 130 стран
В Хамовниках из горевшего жилого дома спасли 11 человек
В Госавтоинспекции объяснили, зачем россиянам выбирать изготовителя автономеров
Сроки получения материнского капитала сократятся до 5 дней
Умер легенда "Спартака" Валерий Рейнгольд
В РФ изменились правила регистрации автомобилей
"Распространение не ускорится": ВОЗ призвала не нагнетать ситуацию вокруг коронавируса
Мужчина нашел в гараже средневековый меч и продал его, увеличив цену в 150 раз
В Генштабе показали полное собрание орденов и медалей за 300 лет истории России
В Стамбуле приземлился самолет, пилот которого потерял сознание
Помпео: США продолжат ограничивать ракетную программу Ирана
COVID 19: Новому коронавирусу дали официальное название
ВОЗ: Первая вакцина против коронавируса может быть готова через 18 месяцев