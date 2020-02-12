Названа стоимость Samsung Galaxy Z Flip в России

12 Февр. 2020 2020-02-12T01:19:56+03:00

За раскладной смартфон с гибким экраном придется заплатить 120 тысяч рублей

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Практически сразу после того, как южнокорейская компания Samsung показала миру свой новый раскладной смартфон Galaxy Z Flip, крупнейшие российские ритейлеры открыли предзаказы на это чудо техники.

Купить Samsung Galaxy Z Flip можно будет с пятницы, 14 февраля, в России такой телефон 120 тысяч рублей (1380 долларов).

Напомним, как писал сайт kp.ru, во вторник вечером в Сан-Франциско прошла презентация новинок от южнокорейского производителя, который представил уникальный гаджет – складной смартфон с экраном размером 6,7 дюйма из очень тонкого гибкого стекла. В сложенном состоянии он легко сможет уместиться в ладони или кармане, складывать и раскрывать такое устройство, как утверждают разработчики, можно примерно 200 тысяч раз.

Смартфон представлен в трех цветах: чёрном и фиолетовом, в отдельных странах будет продаваться в «зеркальном золотом» варианте.

Презентация Samsung Galaxy Unpacked 2020.Презентация Samsung Galaxy Unpacked 2020

ИСТОЧНИК KP.RU