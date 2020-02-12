2020-02-12T02:45:51+03:00
В мире

Секретный американский мини-шаттл X-37B вывел на орбиту три спутника

Назначение космических аппаратов неизвестно
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Секретный американский мини-шаттл X-37B вывел на орбиту три спутника неизвестного назначенияСекретный американский мини-шаттл X-37B вывел на орбиту три спутника неизвестного назначенияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Разработанный компанией Boeing «секретный» американский мини-шаттл X-37B вывел на орбиту три спутника. Назначение космических аппаратов держится в тайне.

Эти спутники неизвестного назначения в каталоге Военно-воздушных сил США получили официальные названия USA-295, USA-296 и USA-297-296, их международные обозначения выглядят так: 2017-052С, 2017-052D и 2017-052E. Это подтверждает, что аппараты имеют непосредственное отношение к миссии челнока X-37B с обозначением 2017-052A, который уже более двух лет проводит в космосе военные эксперименты, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее бывший министр ВВС США Хизер Уилсон заявила, что маневры американского секретного мини-шаттла X-37B в космосе «сводят с ума» врагов Соединённых Штатов.

К слову, накануне командующий космическими силами США генерал Джон Реймонд рассказал, что два российских спутника «преследуют» американский разведывательный аппарат, и это очень беспокоит Пентагон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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