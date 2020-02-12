2020-02-12T04:04:44+03:00
В мире

Число жертв коронавируса в китайском Хубэе возросло до 1068.

Заразились более 33,3 тысячи жителей провинции, выздоровели 2639 человек
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Число зараженных вирусом 2019-nCoV в провинции Хубэй превысило 33,3 тысячи человекЧисло зараженных вирусом 2019-nCoV в провинции Хубэй превысило 33,3 тысячи человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Из центральной китайской провинции Хубэй, откуда началось распространение коронавируса 2019-nCoV, пришли новые печальные цифры. За минувшие сутки из-за пневмонии нового типа, которую вызывает этот вирус-убийца, скончались 94 человек. Таким образом, общее число жертв опасной инфекции в Хубэе возросло до 1068, сообщает региональный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения.

По его данным на утро среды, 12 февраля, во вторник в провинции было выявлено 1638 новых случаев заражения, из них в городе Ухань – 1104. Всего же с начала вспышки заболевания число зараженных коронавирусом в Хубэе достигло 33 366, в Ухане – более 19,5 тысячи.

Полностью выздоровели и покинули больницы 2639 жителя провинции (вчера комитет сообщал о 2222 излечившихся), передает ТАСС.

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Карта распространения коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU

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