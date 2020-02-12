Число жертв коронавируса в китайском Хубэе возросло до 1068.

12 Февр. 2020 2020-02-12T04:04:44+03:00

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Из центральной китайской провинции Хубэй, откуда началось распространение коронавируса 2019-nCoV, пришли новые печальные цифры. За минувшие сутки из-за пневмонии нового типа, которую вызывает этот вирус-убийца, скончались 94 человек. Таким образом, общее число жертв опасной инфекции в Хубэе возросло до 1068, сообщает региональный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения.

По его данным на утро среды, 12 февраля, во вторник в провинции было выявлено 1638 новых случаев заражения, из них в городе Ухань – 1104. Всего же с начала вспышки заболевания число зараженных коронавирусом в Хубэе достигло 33 366, в Ухане – более 19,5 тысячи.

Полностью выздоровели и покинули больницы 2639 жителя провинции (вчера комитет сообщал о 2222 излечившихся), передает ТАСС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757853" frameborder="0"></iframe> «Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

Карта распространения коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU