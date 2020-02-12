2020-02-12T08:25:02+03:00
В мире

В Китае сообщили о восстановлении производства, нарушенного коронавирусом

Во многих провинциях КНР на 76% восстановлено производство медицинских масок [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Китае сообщили о восстановлении процесса производства, нарушенного коронавирусомВ Китае сообщили о восстановлении процесса производства, нарушенного коронавирусомФото: REUTERS
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Нарушенный распространением коронавируса процесс производства товаров в Китае постепенно восстанавливается. Об этом рассказал начальник секретариата Госкомитета КНР по развитию и реформам Цун Лян.

Чиновник сообщил, что в 22 ключевых провинциях Китая на 77% восстановлено производство защитных костюмов для медработников и на 76% - медицинских масок. Он отметил, что в достаточных количествах происходит добыча и производство электроэнергии, природного газа и нефтепродуктов, коэффициент восстановления добычи угля достиг 57,8%, а работа предприятий по переработке зерна возобновилась на 94,6%,

«В полной мере восстановить реализацию жизненно важных государственных проектов», - подчеркнул Цун Лян, признав, что в возобновление работы на второстепенных предприятиях может быть отложено.

Напомним, из-за коронавируса нового типа многие производства в Китае временно закрыты. 8 февраля самолет МЧС России доставил жителям КНР гуманитарную помощь, в том числе медикаментами и средствами индивидуальной защиты

Опустевшие улицы китайских городов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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