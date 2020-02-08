2020-02-08T15:13:17+03:00
Общество

Самолет МЧС с лекарствами и медицинскими масками вылетел в Китай

Ранее Путин поручил оказать необходимую гумпомощь КНР в связи с эпидемией коронавируса нового типа [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Самолет МЧС с лекарствами и масками вылетел в Китай. Фото: МЧССамолет МЧС с лекарствами и масками вылетел в Китай. Фото: МЧС
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Из международного аэропорта Жуковский в Китай вылетел Транспортный самолет МЧС России Ил-76, который доставит в жителя КНР гуманитарную помощь, в том числе медикаментами и средствами индивидуальной защиты

«Самолет ИЛ-76 МЧС России доставит гуманитарную помощь жителям Китая. Самолет вылетел из международного аэропорта Жуковский в 13.33 по московскому времени. На борту воздушного судна МЧС России – медицинские препараты, средства индивидуальной защиты. Всего - 183 кубометра груза», - говорится в сообщении на фициальной странице МЧС в Twitter.

Ранее президент Росси Владимир Путин сообщил о готовности «оказать помощь дружественному народу» и поручил оказать необходимую гумпомощь Китаю в связи с эпидемией коронавируса нового типа

Напомним, по последним данным число погибших от коронавируса в КНР выросло до 722 человек. Заражены почти 35 тысяч. Как сообщал сайт kp.ru, 8 февраля в китайском Ухане достроили вторую специализированный больницу для лечения нового заболевания.

Что думают в Китае о коронавирусе?.Видео: Алена Повх

ИСТОЧНИК KP.RU

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