В Пекине будут регистрировать покупателей лекарств против гриппа и простуды
В связи с распространением нового коронавируса, администрация Пекина распорядилась продавать лекарства от простуды и гриппа, жаропонижающие препараты только при наличии у покупателей паспорта или идентификационной карты.
Как сообщает газета «Синьцзинбао», аптеки должны будут ежедневно направлять властям китайской столицы отчеты, а также выявлять людей с симптомами, напоминающими пневмонию. Такие меры необходимы для более эффективного выявления инфицированных среди населения.
В распоряжении администрации Пекина отмечается, что руководители всех магазинов и предприятий, а также ответственные лица жилых комплексов обязаны обеспечить максимальную защиту жителей от опасности заражения.
Как сообщал сайт kp.ru, по данным на утро среды, 12 февраля, жертвами коронавируса COVID-19 стали более 1110 человек. Только за минувшие сутки от пневмонии нового типа скончались 97 человек. Число заразившихся превысило 44,6 тысячи, выздоровели 4740 больных.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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