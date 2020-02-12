2020-02-12T10:12:23+03:00
В мире

В Пекине будут регистрировать покупателей лекарств против гриппа и простуды

Регистрация будет осуществляться с целью выявления инфицированных [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Пекине будут регистрировать покупателей лекарств против гриппаВ Пекине будут регистрировать покупателей лекарств против гриппаФото: REUTERS
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В связи с распространением нового коронавируса, администрация Пекина распорядилась продавать лекарства от простуды и гриппа, жаропонижающие препараты только при наличии у покупателей паспорта или идентификационной карты.

Как сообщает газета «Синьцзинбао», аптеки должны будут ежедневно направлять властям китайской столицы отчеты, а также выявлять людей с симптомами, напоминающими пневмонию. Такие меры необходимы для более эффективного выявления инфицированных среди населения.

В распоряжении администрации Пекина отмечается, что руководители всех магазинов и предприятий, а также ответственные лица жилых комплексов обязаны обеспечить максимальную защиту жителей от опасности заражения.

Как сообщал сайт kp.ru, по данным на утро среды, 12 февраля, жертвами коронавируса COVID-19 стали более 1110 человек. Только за минувшие сутки от пневмонии нового типа скончались 97 человек. Число заразившихся превысило 44,6 тысячи, выздоровели 4740 больных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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