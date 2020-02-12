Милонов о Дне Святого Валентина: Католический праздник превратили в распродажу эротического белья

12 Февр. 2020 2020-02-12T11:53:01+03:00

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Депутат Государственной Думы Виталий Милонов раскритиковал современную интерпретацию католического праздника Дня Святого Валентина. По мнению парламентария, людей уже не интересует религиозный акцент, все свелось к распродажам эротического белья и другой коммерческой "шелухе".

"Это все равно, что праздновать не день доброго волшебника, а день злого волшебника. День Святого Валентина в своей исторической традиции прекрасный католический праздник. Вряд ли те, кто его празднует, при этом идут на святую мессу и читают молитвы Святого Розария. Естественно, это люди, которые его воспринимают в современном прочтении, а он уже совсем не такой", - сказал Виталия Валентинович в эфире Радио "Комсомольская правда".

Политик считает, что молодежь нужно учить воспринимать любовь совершенно по-другому.

"Это праздник не о ценностях, это праздник, будем так говорить, эмоционально-коммерческий. Это взрослая история и, честно говоря, не является какой-то ценностью, чтобы в школах мы это праздновали. В школах нужно говорить о любви как ценности, как чувстве, любви как части семьи, как части жизни, а не о любви как распродаже…. эротического белья - три штуки по цене двух", - заключил Милонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU