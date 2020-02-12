2020-02-12T13:51:10+03:00
Общество

ФАС: медицинские маски в аптеках подорожали более чем вдвое

Ведомство будет публиковать результаты мониторинга цен на медизделия
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
ФАС будет публиковать результаты мониторинга о ценах на медицинские маскиФАС будет публиковать результаты мониторинга о ценах на медицинские маскиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России будет публиковать на своем сайте цен на лекарства и медицинские маски. Об этом сообщил руководитель управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев.

«Мы каждую пятницу собираем подробную информацию. У нас на сайте ФАС сейчас должен быть организован специальный раздел, в котором мы будем помещать информацию с результатами мониторинга», - сказала он.

По словам Нижегородцева, такие меры необходимы, чтобы выявить наличие картельного сговора или злоупотребления доминирующим положением в связи с распространением коронавируса.

В ФАС также сообщили, что медицинские маски в рознице подорожали более чем вдвое, а в оптовой продаже - более чем в 2,5 раза.

Напомним, в антимонопольном ведомстве заявили, что завышение стоимости на медицинские маски и противовирусные препараты можно рассматривать как мародерство и картельный сговор, поэтому будет «сразу же возбуждать антимонопольные дела». После этого вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о проверках аптек на предмет завышения цены.

Защита от коронавируса: как сделать медицинскую маску своими руками.Во многих аптеках медицинские маски уже раскупили. Как быть? Можно сделать маску самостоятельно. Смотрите нашу видеоинструкцию

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Песков ответил на жалобы Лукашенко в адрес российских СМИ
Польша запросила у "Газпрома" данные по делу против "Северного потока -2"
В суде выясняют, как экс-глава управления ФСИН Свиридов пронес в зал оружие
Источник в скорой помощи рассказал о последних минутах жизни экс-начальника управления ФСИН
ФАС: медицинские маски в аптеках подорожали более чем вдвое
Совфед одобрил закон о присвоении статуса ветерана крымским военным из ВСУ
В Минтруде рассказали об упрощении процедуры получения маткапитала
Соцсети предлагают наказать за неуважение к власти
МИД РФ: Россия и Сирия не наносят удары по гражданскому населению
Минздрав рассмотрит возможность "заморозки" цен на медицинские маски
В Киеве прокомментировали возможность встречи Путина и Зеленского
Минздрав пообещал привлечь к ответственности завышающие цены аптеки