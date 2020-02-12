ФАС: медицинские маски в аптеках подорожали более чем вдвое

12 Февр. 2020 2020-02-12T13:51:10+03:00

ФАС будет публиковать результаты мониторинга о ценах на медицинские маски Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России будет публиковать на своем сайте цен на лекарства и медицинские маски. Об этом сообщил руководитель управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев.

«Мы каждую пятницу собираем подробную информацию. У нас на сайте ФАС сейчас должен быть организован специальный раздел, в котором мы будем помещать информацию с результатами мониторинга», - сказала он.

По словам Нижегородцева, такие меры необходимы, чтобы выявить наличие картельного сговора или злоупотребления доминирующим положением в связи с распространением коронавируса.

В ФАС также сообщили, что медицинские маски в рознице подорожали более чем вдвое, а в оптовой продаже - более чем в 2,5 раза.

Напомним, в антимонопольном ведомстве заявили, что завышение стоимости на медицинские маски и противовирусные препараты можно рассматривать как мародерство и картельный сговор, поэтому будет «сразу же возбуждать антимонопольные дела». После этого вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о проверках аптек на предмет завышения цены.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/759291" frameborder="0"></iframe> Защита от коронавируса: как сделать медицинскую маску своими руками.Во многих аптеках медицинские маски уже раскупили. Как быть? Можно сделать маску самостоятельно. Смотрите нашу видеоинструкцию

ИСТОЧНИК KP.RU