Голикова сообщила о проверках аптек, завышающих цены на медицинские маски
Федеральная антимонопольная служба проведет проверки аптек на предмет завышения цены на противовирусные препараты и средства защиты. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.
«ФАС сейчас пойдет с проверками, это беспрецедентно и недопустимо», - прокомментировала она ситуацию с завышением цен в связи с распространением коронавируса нового типа.
Голикова отметила, что «безусловно» возможно забирать лицензии у тех аптек, которые необоснованно завышают цены.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил о необходимости забирать лицензии у аптечных сетей, завышающих стоимость на медицинские маски и противовирусные препараты. В ФАС отметили, что такие действия можно рассматривать как мародерство и картельный сговор, поэтому ведомство будет «сразу же возбуждать антимонопольные дела», как только обнаружит такое завышение.
ИСТОЧНИК KP.RU
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