2020-02-09T15:39:11+03:00
Общество

Голикова сообщила о проверках аптек, завышающих цены на медицинские маски

Вице-премьер подтвердила, что такие аптечные сети могут лишиться лицензии
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Голикова сообщила о проверках аптек, завышающих цены на медицинские маскиГоликова сообщила о проверках аптек, завышающих цены на медицинские маскиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Федеральная антимонопольная служба проведет проверки аптек на предмет завышения цены на противовирусные препараты и средства защиты. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«ФАС сейчас пойдет с проверками, это беспрецедентно и недопустимо», - прокомментировала она ситуацию с завышением цен в связи с распространением коронавируса нового типа.

Голикова отметила, что «безусловно» возможно забирать лицензии у тех аптек, которые необоснованно завышают цены.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил о необходимости забирать лицензии у аптечных сетей, завышающих стоимость на медицинские маски и противовирусные препараты. В ФАС отметили, что такие действия можно рассматривать как мародерство и картельный сговор, поэтому ведомство будет «сразу же возбуждать антимонопольные дела», как только обнаружит такое завышение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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