При обыске в суде у экс-главы управления ФСИН нашли лишь флягу с алкоголем
Обвиняемого во взяточничестве экс-начальника управления автотранспорта ФСИН России Виктора Свиридова обыскали на входе в здание Чертановского суда в среду, 12 февраля, однако не нашли ничего кроме фляжки с алкоголем.
Рамка металлодетектора не сработала, тогда судебный пристав Эдуард Нефедов самостоятельно осмотрел вещи подсудимого и нашел у него емкость в кармане курки. Алкоголь тут же вылили и вернули флягу бывшему начальнику управления. После чего ему, согласно данным источника Baza, разрешили пройти дальше.
Как Свиридов смог пронести оружие в зал заседания, до сих пор неизвестно. Сайт kp.ru писал, что экс-чиновник скончался сразу после оглашения приговора.
Причиной смерти стала большая кровопотеря. Несмотря на усилия врачей, спасти Свиридова не удалось.
Первые кадры после инцидента в Чертановском суде.
ИСТОЧНИК KP.RU