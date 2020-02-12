При обыске в суде у экс-главы управления ФСИН нашли лишь флягу с алкоголем

12 Февр. 2020 2020-02-12T14:51:27+03:00

Как обвиняемый во взяточничестве Виктор Свиридов смог пронести в зал оружие, пока неизвестно

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Обвиняемого во взяточничестве экс-начальника управления автотранспорта ФСИН России Виктора Свиридова обыскали на входе в здание Чертановского суда в среду, 12 февраля, однако не нашли ничего кроме фляжки с алкоголем.

Рамка металлодетектора не сработала, тогда судебный пристав Эдуард Нефедов самостоятельно осмотрел вещи подсудимого и нашел у него емкость в кармане курки. Алкоголь тут же вылили и вернули флягу бывшему начальнику управления. После чего ему, согласно данным источника Baza, разрешили пройти дальше.

Как Свиридов смог пронести оружие в зал заседания, до сих пор неизвестно. Сайт kp.ru писал, что экс-чиновник скончался сразу после оглашения приговора.

Причиной смерти стала большая кровопотеря. Несмотря на усилия врачей, спасти Свиридова не удалось.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/760344" frameborder="0"></iframe> Первые кадры после инцидента в Чертановском суде.

ИСТОЧНИК KP.RU