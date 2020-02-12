«До встречи»: Олимпийская чемпионка Ксения Столбова завершила карьеру

12 Февр. 2020 2020-02-12T15:26:01+03:00

Ксения Столбова и Федор Климов на чемпионате Европы по фигурному катанию, 2018 год Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фигуристка заполнила все документы о выводе из состава сборной России

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ксения Столбова объявила о завершении карьеры. Сообщение распространила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Спортсменка рассказала, что уже заполнила все документы о выводе из состава сборной страны.

"Хочу поблагодарить всех своих наставников и людей, которые помогали мне на протяжении всей моей спортивной карьеры, Федерацию фигурного катания России, моих родных и близких людей и, конечно, болельщиков всего мира. Я с вами не прощаюсь, а говорю: "До встречи", - приводятся слова Ксении Столбовой на сайте Федерации.

Сайт kp.ru писал, что в прошлом году фигуристка заключила контракт с "Центром спортивной подготовки Пермского края" и создала дуэт с Алексеем Новоселовым. Сообщалось, что целью совместных тренировок является удачное выступление на Зимних Олимпийских играх, которые пройдут 2-20 февраля 2022 года в Пекине.

ИСТОЧНИК KP.RU