За неделю до самоубийства в Чертановском суде здесь провели "идеальные" учения

12 Февр. 2020 2020-02-12T15:59:46+03:00

С начала года приставы участвовали в нескольких таких занятиях, но это не помогло им предотвратить гибель экс-начальника управления ФСИН Виктора Свиридова

Изменить размер текста: A A

За неделю до того, как в Чертановском суде покончил с собой бывший начальник управления по автотранспорту Федеральной службы исполнения наказаний Виктор Свиридов, здесь проходили занятия по безопасности. Фотографии с мероприятий опубликованы на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Москве.

С начала года в Чертановском суде прошло несколько таких занятий. Фото: r77.fssprus.ru

С начала года сотрудники учреждения поучаствовали в нескольких таких учениях. Последнее состоялось 5 февраля. Однако это не помогло им предотвратить гибель экс-чиновника, который был признан виновным в вымогательстве 10 миллионов рублей.

Сайт kp.ru писал, что Свиридов покончил с собой днем в среду, 12 февраля, сразу после того, как судья огласила приговор и сказала взять подсудимого под стражу. Бывший начальник управления скончался на месте от обильной кровопотери. Прибывшие ему на помощь медики не смогли ничем помочь.

Занятие по спецподготовке от 5 февраля 2020 года. Фото: r77.fssprus.ru

Бывший судебный пристав Евгений Маслов считает, что без коррупционной составляющей здесь не обошлось. Свиридов, вероятно, подкупил сотрудников учреждения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/760344" frameborder="0"></iframe> Первые кадры после инцидента в Чертановском суде.

ИСТОЧНИК KP.RU