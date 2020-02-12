2020-02-12T15:59:46+03:00
Происшествия

За неделю до самоубийства в Чертановском суде здесь провели "идеальные" учения

С начала года приставы участвовали в нескольких таких занятиях, но это не помогло им предотвратить гибель экс-начальника управления ФСИН Виктора Свиридова
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Фотография с учений судебных приставов. Фото: r77.fssprus.ruФотография с учений судебных приставов. Фото: r77.fssprus.ru
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За неделю до того, как в Чертановском суде покончил с собой бывший начальник управления по автотранспорту Федеральной службы исполнения наказаний Виктор Свиридов, здесь проходили занятия по безопасности. Фотографии с мероприятий опубликованы на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Москве.

С начала года в Чертановском суде прошло несколько таких занятий. Фото: r77.fssprus.ru

С начала года в Чертановском суде прошло несколько таких занятий. Фото: r77.fssprus.ru

С начала года сотрудники учреждения поучаствовали в нескольких таких учениях. Последнее состоялось 5 февраля. Однако это не помогло им предотвратить гибель экс-чиновника, который был признан виновным в вымогательстве 10 миллионов рублей.

Сайт kp.ru писал, что Свиридов покончил с собой днем в среду, 12 февраля, сразу после того, как судья огласила приговор и сказала взять подсудимого под стражу. Бывший начальник управления скончался на месте от обильной кровопотери. Прибывшие ему на помощь медики не смогли ничем помочь.

Занятие по спецподготовке от 5 февраля 2020 года. Фото: r77.fssprus.ru

Занятие по спецподготовке от 5 февраля 2020 года. Фото: r77.fssprus.ru

Бывший судебный пристав Евгений Маслов считает, что без коррупционной составляющей здесь не обошлось. Свиридов, вероятно, подкупил сотрудников учреждения.

Первые кадры после инцидента в Чертановском суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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