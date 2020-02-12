2020-02-12T16:50:32+03:00
В мире

Старейшим мужчиной на Земле признан 112-летний японец

У Титэцу Ватанабэ есть пятеро детей, 12 внуков и 16 правнуков
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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До выхода на пенсию Ватанабэ работал госслужащимДо выхода на пенсию Ватанабэ работал госслужащимФото: REUTERS
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Японец Титэцу Ватанабэ стал старейшим мужчиной на Земле по версии Книги рекордов Гиннесса. Житель префектуры Ниигата родился 5 марта 1907 года, сейчас ему 112 лет. В среду, 12 февраля, представители организации вручили долгожителю сертификат, подтверждающий закрепление рекорда.

Церемония награждения состоялась в доме престарелых в Дзэцу, где сейчас Ватанабэ и проживает. Известно, что в возрасте 20 лет он переехал на Тайвань, где прожил 18 лет, а после Второй мировой войны вернулся на родину и работал в качестве государственного служащего до самого выхода на пенсию. У него пятеро детей, 12 внуков, 16 правнуков и один праправнук.

Предыдущим обладателем титула самого старого мужчины в мире также являлся гражданин Японии. Сайт kp.ru писал, что Масадзо Нонака умер 20 января 2019 года в возрасте 113 лет. Да и старейшей жительницей мира тоже является японка. Канэ Танаке сейчас 116 лет. Согласно данным агентства Kyodo, она проживает в префектуре Фукуока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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