2020-02-12T20:22:00+03:00
В мире

Совбез ООН призвал страны привлекать к ответу за нарушения против детей

Также Совет Безопасности планирует наращивать потенциал следственных органов и органов прокуратуры
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Совет Безопасности ООН призвал страны к ответу за нарушения против детей в условиях военного конфликта. Тем самым, Совбез планирует наращивать потенциал следственных органов и органов прокуратуры.

- Это позволит добиться того, чтобы все лица виновные в нарушениях в отношении детей, предавались суду и привлекались к ответственности без неоправданных задержек, - сказано в официально заявлении.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Совбез ООН призвал страны привлекать к ответу за нарушения против детей
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