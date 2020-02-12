Совбез ООН призвал страны привлекать к ответу за нарушения против детей

12 Февр. 2020 2020-02-12T20:22:00+03:00

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Совет Безопасности ООН призвал страны к ответу за нарушения против детей в условиях военного конфликта. Тем самым, Совбез планирует наращивать потенциал следственных органов и органов прокуратуры.

- Это позволит добиться того, чтобы все лица виновные в нарушениях в отношении детей, предавались суду и привлекались к ответственности без неоправданных задержек, - сказано в официально заявлении.

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ИСТОЧНИК KP.RU