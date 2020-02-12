ВОЗ: Говорить о конце коронавируса рано

12 Февр. 2020 2020-02-12T22:33:38+03:00

Глава Организации подчеркнул, что "китайский вирус" представляет «очень серьёзную угрозу» для мира

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Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что говорить о конце коронавируса рано.

Глава Организации Тедрос Аданом Гебреисус подчеркнул, что "китайский вирус" представляет «очень серьёзную угрозу» для мира.

Помощник генерального директора ВОЗ Мари Поль Кини заявила, что Организация рассматривает возможность применения лекарств от Эболы и ВИЧ против нового коронавируса.

- Так что это будет доступное лекарство. Но мы еще не знаем результатов, и надо подождать несколько дней или недель, - отметила Кини.

Гебреисус во время международной конференции отметил, что на данный момент ученые пытаются выяснить происхождение вируса, динамику его передачи, а также наилучший способ лечения тяжелых случаев.

Напомним, в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань зафиксировали несколько случаев пневмонии загадочного происхождения. Позже выяснилось, что ее возбудителем стал коронавирус, который за несколько дней распространился за пределы Китая.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что по последней информации, жертвами коронавируса в Китае стали уже 1113 человек. Число заразившихся превысило 44,6 тысячи, выздоровели 4740 больных.

ИСТОЧНИК KP.RU