2020-02-13T03:30:02+03:00
Общество

В Госдуме предложили возвращать стоимость тары покупателям

Стоимость бутылок хотят указывать на ценниках, чтобы человек мог получить указанную сумму при сдаче тары в пункт приема
Юлия САЛЬНИКОВА
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Стоимость тары смогут указывать на этикетке Фото ТАСС/ Интерпресс/ Евгений ЛисицынСтоимость тары смогут указывать на этикетке Фото ТАСС/ Интерпресс/ Евгений Лисицын
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Россиянам предложат сдавать бутылки как в Европе. Система не новая, около 20 лет назад в стране пункты по приему тары существовали в каждом городе, и, больше того, точки пользовались спросом. На фоне роста численности представителей экологических движений сдача тары приобретает уже иной смысл. В ряде стран Европы объединили эти две причины и предложили покупателям самим решать, сдавать ли емкости, где раньше находилась еда - для этого уже на этикетках указывают, сколько человек заплатит за бутылку. Столько же сможет вернуть, если сдаст ее с специализированный пункт.

По примеру европейцев такая система может появиться и в России.

Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов направил вице-премьеру Виктории Абрамченко предложение по возмещению покупателям стоимости тары в случае, если человек сдаст в пункт приема.

- Это поможет снизить стоимость некоторых видов товаров в России и сократить расходы предприятий на производство новой упаковки, а также поможет резко увеличить процент перерабатываемого мусора,- сказал РИА Новости депутат.

Ранее в Госдуме предлагали установить в магазинах пункты приема пластиковой тары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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