В Госдуме предложили возвращать стоимость тары покупателям
Россиянам предложат сдавать бутылки как в Европе. Система не новая, около 20 лет назад в стране пункты по приему тары существовали в каждом городе, и, больше того, точки пользовались спросом. На фоне роста численности представителей экологических движений сдача тары приобретает уже иной смысл. В ряде стран Европы объединили эти две причины и предложили покупателям самим решать, сдавать ли емкости, где раньше находилась еда - для этого уже на этикетках указывают, сколько человек заплатит за бутылку. Столько же сможет вернуть, если сдаст ее с специализированный пункт.
По примеру европейцев такая система может появиться и в России.
Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов направил вице-премьеру Виктории Абрамченко предложение по возмещению покупателям стоимости тары в случае, если человек сдаст в пункт приема.
- Это поможет снизить стоимость некоторых видов товаров в России и сократить расходы предприятий на производство новой упаковки, а также поможет резко увеличить процент перерабатываемого мусора,- сказал РИА Новости депутат.
Ранее в Госдуме предлагали установить в магазинах пункты приема пластиковой тары.
ИСТОЧНИК KP.RU