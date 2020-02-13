2020-02-13T09:52:41+03:00
В мире

В Египте нашли более 80 древних захоронений с глиняными гробницами

Находки принадлежат к первой половине IV тысячелетия до нашей эры
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Углубления овальной формы вырублены в камне. Фото: antiquities.gov.egУглубления овальной формы вырублены в камне. Фото: antiquities.gov.eg
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Египетские археологи обнаружили 83 древних захоронения в районе Умм аль-Хальджан провинции Дакахлия. Все они относятся к первой половине IV тысячелетия до нашей эры и представляют собой вырубленные в камне овальные ямы с глиняными гробами, в которых покоятся погребальные аксессуары.

Археологи надеются найти в этом районе другие захоронения. Фото: antiquities.gov.eg

Археологи надеются найти в этом районе другие захоронения. Фото: antiquities.gov.eg

В министерстве по делам памятников древности страны уточнили, что гробницы принадлежат цивилизации Нижнего Египта. Такая находка впервые была сделана в ходе раскопок в Дакахлии, а количество захоронений доказывает интенсивность заселения территории пять тысяч лет назад.

По словам главы Высшего совета по делам древности Мустафы аль-Вазири, в ближайшее время археологи надеются обнаружить новые следы древней цивилизации. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В гробах лежали погребальные аксессуары. Фото: antiquities.gov.eg

В гробах лежали погребальные аксессуары. Фото: antiquities.gov.eg

Сайт kp.ru писал, что годом ранее в Египте нашли некрополь с 40 мумиями разного пола, возраста и социальной принадлежности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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