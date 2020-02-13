Мишустин поручил сделать министерства более "компактными"

13 Февр. 2020 2020-02-13T13:12:05+03:00

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Руководители министерств, ведомств и федеральных органов исполнительной власти России должны стать "компактными". Премьер-министр Михаил Мишустин ожидает получить предложения по оптимизации численности сотрудников структур к 1 апреля.

"Речь идет об оптимизации предельной численности [работников] министерств и их конкретных подразделений", - пояснил глава правительства в ходе заседания.

Он добавил, что отдельным ведомствам были даны дополнительные ставки, но сейчас речь идет о "настройке". Структуры будут оптимизированы в соответствии с оценкой их функционала.

"Необходимо, чтобы сейчас все это шло в штатном режиме, без сбоев и проволочек. Надеюсь, что мы в течение двух-трех месяцев как раз до конца разберемся с оптимизацией", - цитирует ТАСС Мишустина.

Сайт kp.ru писал, что ранее премьер поручил также снизить ставки по ипотеки, упростить процедуру рефинансирования кредитов и создать другие стимулы для строительства жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU