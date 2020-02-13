2020-02-13T13:12:05+03:00
Политика

Мишустин поручил сделать министерства более "компактными"

Руководители структур должны представить предложения по оптимизации численности сотрудников до 1 апреля
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Михаил МишустинМихаил МишустинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Руководители министерств, ведомств и федеральных органов исполнительной власти России должны стать "компактными". Премьер-министр Михаил Мишустин ожидает получить предложения по оптимизации численности сотрудников структур к 1 апреля.

"Речь идет об оптимизации предельной численности [работников] министерств и их конкретных подразделений", - пояснил глава правительства в ходе заседания.

Он добавил, что отдельным ведомствам были даны дополнительные ставки, но сейчас речь идет о "настройке". Структуры будут оптимизированы в соответствии с оценкой их функционала.

"Необходимо, чтобы сейчас все это шло в штатном режиме, без сбоев и проволочек. Надеюсь, что мы в течение двух-трех месяцев как раз до конца разберемся с оптимизацией", - цитирует ТАСС Мишустина.

Сайт kp.ru писал, что ранее премьер поручил также снизить ставки по ипотеки, упростить процедуру рефинансирования кредитов и создать другие стимулы для строительства жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Боксёру Кушиташвили следствие предъявило обвинение в избиении росгвардейца и хранении наркотиков
Мишустин сообщил о выделении средств на закупку лекарств для детей
Уголовное дело в отношении сестер Хачатурян пока не будут менять на «необходимую самооборону»
Мишустин поручил сделать министерства более "компактными"
"Где вы роетесь в интернете?": Песков попросил журналистов присылать ему ссылки на скандальные материалы
Комитет Рады заявил о недопустимости поставок воды в Крым
В ОКР рассчитывают на выступление российских спортсменов на Олимпиаде-2020 под своим флагом
Маткапитал смогут получать не только матери, но и отцы-одиночки, усыновившие ребенка
Силуанов представил поправки в бюджет для реализации послания Путина
Сенатор назвала заботой о людях введение дополнительных «часов тишины»
В Госдуме разведчика Алексея Ботяна назвали легендарной личностью
Казахстан перейдет к электронной переписи населения в 2030 году
Силовики прекратили уголовное дело против москвички, отбившейся от насильника ножом
Роспотребнадзор и Минпросвещения дали рекомендации по профилактике коронавируса
Мишустин призвал опустить ипотечную ставку ниже 8%
Джефф Безос купил особняк в Беверли-Хиллз за рекордные $165 млн
Друг легендарного разведчика Ботяна рассказал о принципах ветерана