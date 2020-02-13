Мишустин поручил сделать министерства более "компактными"
Руководители министерств, ведомств и федеральных органов исполнительной власти России должны стать "компактными". Премьер-министр Михаил Мишустин ожидает получить предложения по оптимизации численности сотрудников структур к 1 апреля.
"Речь идет об оптимизации предельной численности [работников] министерств и их конкретных подразделений", - пояснил глава правительства в ходе заседания.
Он добавил, что отдельным ведомствам были даны дополнительные ставки, но сейчас речь идет о "настройке". Структуры будут оптимизированы в соответствии с оценкой их функционала.
"Необходимо, чтобы сейчас все это шло в штатном режиме, без сбоев и проволочек. Надеюсь, что мы в течение двух-трех месяцев как раз до конца разберемся с оптимизацией", - цитирует ТАСС Мишустина.
Сайт kp.ru писал, что ранее премьер поручил также снизить ставки по ипотеки, упростить процедуру рефинансирования кредитов и создать другие стимулы для строительства жилья.
ИСТОЧНИК KP.RU