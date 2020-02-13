Силуанов назвал стоимость покупки контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ

13 Февр. 2020 2020-02-13T13:55:29+03:00

Прибыль от сделки будет направлена на реализацию программы Путина на 2020-2022 годы

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Центральный банк России продаст правительству принадлежащий ему контрольный пакет акций, состоящий из 50% и ещё одной. Цена сделки составит 2,5 триллиона рублей, она рассчитана на основе средневзвешенной цены акций за шесть полных месяцев до даты первой сделки.

11 февраля Министерство финансов и ЦБ заявили о том, что необходимый законопроект уже разработан и направлен в правительство, а продажа будет осуществляться частями. Акции будут переходить во владение правительства по мере их оплаты.

Силуанов также рассказал, что часть прибыли от сделки со Сбербанком будет направлена на реализацию программы Путина в 2020-2022 гг. По оценкам министра, бюджетные доходы в 2020 г. вырастут на 214 миллиардов рублей и на 645 и 755 миллиардов рублей в следующие годы, а на реализацию программы необходимы более 2 триллионов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, зачем государство само у себя покупает «Сбербанк», потратив на это больше трети Фонда национального благосостояния.

ИСТОЧНИК KP.RU