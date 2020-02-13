Песков: Путин восхищался подвигами разведчика Алексея Ботяна

13 Февр. 2020 2020-02-13T14:27:43+03:00

Президент РФ Владимир Путин и ветеран Великой Отечественной войны Алексей Ботян в 2007 году Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Президент России Владимир Путин всегда восхищался подвигами и мужеством ветерана Службы внешней разведки Алексея Ботяна. Известия о кончине легендарного разведчика глубоко опечалили главу государства. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Президент глубоко соболезнует родным и близким Ботяна, он его хорошо знал, восхищался подвигами этого человека, восхищался его смелостью, его патриотизмом, его мужеством и всем его жизненным путем", - сказал представитель Кремля.

Он добавил, что буквально на днях в администрации президента составляли поздравительную телеграмму по случаю дня рождения Ботяна, которому в минувший понедельник исполнилось 103 года.

"Но, к сожалению, теперь речь идет о телеграмме соболезнования", - заявил Песков журналистам.

Сайт kp.ru писал, что именно Алексей Ботян руководил операцией по освобождению польского города Краков от фашистских захватчиков в 1945 году. Также он стал прототипом главного героя фильма "Майор Вихрь".

ИСТОЧНИК KP.RU