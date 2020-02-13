Правительство одобрило законопроект о покупке акций "Сбербанка" у ЦБ
Российское правительство одобрило законопроект о покупке пакета акций "Сбербанка" у Центрального банка РФ.
По словам министра финансов страны Антона Силуанова, первая часть сделки по приобретению ценных бумаг на сумму около 1,2 триллиона рублей может состояться уже весной этого года, предположительно, в марте.
Весь пакет акций - 50% плюс еще одна - обойдется кабмину в 2,5 триллиона рублей. Стоимость была рассчитана на основе средневзвешенной цены бумаг за последние шесть месяцев, передает сайт kp.ru.
"Естественно, мы продолжим взаимодействовать с действующим руководством Сберегательного банка, мы всячески будем поддерживать Германа Оскаровича [Грефа] в его начинаниях, и я вас уверяю, что эффективность работы Сберегательного банка только повысится", - цитирует ТАСС главу ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU