Правительство одобрило законопроект о покупке акций "Сбербанка" у ЦБ

13 Февр. 2020 2020-02-13T14:45:17+03:00

Первая часть сделки может состояться уже в марте

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Российское правительство одобрило законопроект о покупке пакета акций "Сбербанка" у Центрального банка РФ.

По словам министра финансов страны Антона Силуанова, первая часть сделки по приобретению ценных бумаг на сумму около 1,2 триллиона рублей может состояться уже весной этого года, предположительно, в марте.

Весь пакет акций - 50% плюс еще одна - обойдется кабмину в 2,5 триллиона рублей. Стоимость была рассчитана на основе средневзвешенной цены бумаг за последние шесть месяцев, передает сайт kp.ru.

"Естественно, мы продолжим взаимодействовать с действующим руководством Сберегательного банка, мы всячески будем поддерживать Германа Оскаровича [Грефа] в его начинаниях, и я вас уверяю, что эффективность работы Сберегательного банка только повысится", - цитирует ТАСС главу ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU