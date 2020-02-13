2020-02-13T14:51:34+03:00
Экономика

Первый замглавы ФТС оценил, как отразится коронавирус на торговле России с Китаем

В 2019 году товарооборот между нашими странами составил 111 млрд долларов
Елена АКИМОВА
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На таможне уверены, что объем товарооборота между Россией и Китаем скоро вырастет до прежних объемовНа таможне уверены, что объем товарооборота между Россией и Китаем скоро вырастет до прежних объемовФото: Олег ЗОЛОТО
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Первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов оценил последствия распространения коронавируса на торговые отношения России и Китая. По словам таможенника, пока никаких поводов для беспокойства нет.

Многие страны приостановили авиасообщение с КНР и стали закрывать производства на территории азиатской республики. Россия пока ограничилась только запретом на пассажирское сообщение.

- При этом грузооборот с КНР мы не перекрывали, и таких поручений со стороны правительства не было. Сейчас отмечается некоторое замедление поставок товаров из Китая, но оно связано с внутренними проблемами страны-отправителя, - комментирует RT Давыдов.

Таможенник отметил, что в ведомстве прогнозируют восстановление товарооборота до действующих объемов.

- Китай по-прежнему остаётся нашим ведущим торговым партнёром. В 2019 году товарооборот между нашими странами достиг 111 миллиардов долларов. Во многом рост связан с тем, что мы поставляем в Китай достаточно много энергоносителей, - поделился цифрами Руслан Давыдов.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, пока Китай продолжает бороться со вспышкой неизвестной заразы, экономисты уже подсчитывают убытки от закрытия целых городов и отмены празднования восточного Нового года. Вероятно, не обойдется без неприятностей и для России — очень уж тесно связаны наши страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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