Как новый коронавирус в Китае ударит по экономике России

Пока Китай продолжает бороться со вспышкой неизвестной заразы, экономисты уже подсчитывают убытки от закрытия целых городов и отмены празднования восточного Нового года. Вероятно, не обойдется без неприятностей и для России — очень уж тесно связаны наши страны.

НЕФТЬ

Жертвой нового короновируса можно назвать главу концерна LVMH, объединяющего десятки люксовых брендов одежды, косметики и ювелирных изделий, Бернара Арно. 17 января журнал Forbes назвал его новым богатейшим человеком мира с состояние 115,6 млрд долларов. Для сравнения, это примерно треть всего бюджета России на этот год. Но уже через четыре дня на фоне новостей о китайском вирусе акции LVMH упали и Арно потерял 3,7 млрд, опустившись на вторую строчку рейтинга богатеев.

Опрошенные «Комсомолкой» эксперты уверенно говорят — ничего не сделает. Если, конечно, не разрастется до масштабов средневековой чумы.

- Но все-таки у нашего крупнейшего соседа неприятности, а значит, что-то почувствуем и мы, - уверен независимый экономический эксперт Антон Шабанов. - Например, в Китае ограничены авиа и ж/д перевозки, закрыты города. А значит, сокращается потребление нефти и нефтепродуктов: просто нужно меньше топлива. Соответственно, российский бюджет недополучит каких-то денег.

Черное золото уже теряет в цене. Рынки стараются предугадать, как будут развиваться события, поэтому одних только ожиданий хватает, чтобы котировки пошли вниз. А по прогнозам аналитиков Goldman Sachs баррель марки Brent может подешеветь почти на три доллара.

ТУРИСТЫ

Повторение судьбы миллиардера Арно нам вряд ли грозит. Все-таки у него не купили сумки Louis Vuitton и платья Dior — китайцы падки на дорогие бренды и традиционно закупаются к восточному Новому году, который в этом году отмечался 25 января. Из-за страха заразиться забег по бутикам многие отменили. Россия же подобных товаров в Поднебесную поставляет крайне мало. Это у нас на прилавках на всем клеймо Made in China.

Зато китайцы активно скупают люкс в российских магазинах. Для дизайнерских бутиков в ГУМе и ЦУМе они давно уже главные покупатели. За год в Россию приезжает больше миллиона туристов из КНР, которые тратят здесь с миллиард долларов. И теперь все эти потенциальные гости столицы сидят испуганные по домам в медицинских масках — чем не потери для российской экономики?!

Но туроператоры говорят, что китайцы не спешат сдавать билеты. Да и многие из них ходят тут по своим ресторанам, живут в своих гостиницах и случают рассказы своих гидов. Так что от таких путешественников Россия получает чуть.

- Что касается наших туристов, которые хотят поехать в Китай, они пока спокойны. Да и туроператоры, как правило, идут на встречу и предлагают в случае опасений перебронировать билеты и отель на более поздний срок, - рассказал «Комсомольской правде» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. - Туров в Ухань у нас все равно нет, а до Хайнаня, куда большинство российских туристов едет, вирус не добрался.

ВОПРОС РЕБРОМ

Что будет с «Алиэкспресс»?

В Интернете уже вовсю обсуждают, безопасно ли заказывать что-то в крупнейшем китайском онлайн-магазине «Алиэкспресс». Но снижения спроса на площадке не зафиксировано.

- Сейчас на всех китайских площадках очень строгие правила. Все, что подлежит отправлению, проходит санитарную обработку, - сказал «КП» президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов. - К тому же, у «Алиэкспресса» волшебно работает big data. Они с высокой долей вероятности знают, что в таком-то районе Москвы будет куплено примерно такое количество, скажем, чехлов для телефонов. И к тому моменту, когда человек оформляет заказ, его покупка не на заводе и даже не на складе в Китае. Она уже в Москве.

По словам эксперта, при худшем сценарии россияне просто отложат покупки до того момента, пока болезнь не будет побеждена.

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