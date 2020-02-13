"Украина разваливается": Захарова прокомментировала перемены в украинской внутренней политике
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Радио "Комсомольская правда" дала интервью теле и радиоведущей Тине Канделаки. Дипломат, отвечая на вопрос ведущей о том, стоит ли ждать каких-либо прорывов во внутренней и внешней политики Украины, подчеркнула, что на данный момент "государство разваливается".
- Государство разваливается. Его надо собирать. Какой прорыв? О чем мы говорим? Мы все время оперируем какими-то клише, которые нам подбрасывают в том числе из Киева, - подчеркнула Захарова.
По словам официального представителя МИД РФ, украинцы - это умный народ, который прошел множество испытаний. Однако, как подчеркнула Захарова, это не помешало им купиться на слоганы, плакаты на тему "Оранжевой" революции и поверить в громкие обещания со стороны людей, которые лишь выдают себя за украинцев.
- Ну как можно было на все это купиться, на всю эту оранжевую чушь, чепуху, на эти слоганы, плакаты. Это же все шито белыми нитками. На людей, которые выдают себя за украинцев, - отметил Мария Захарова.
По мнению дипломата, эти "поборники интересов страны" нацепили на себя вышиванки и национальную символику, но в итоге не имеют никакого отношения к честному народу.
- Но ведь это же все было, правильно, как ты говоришь? Ведь кому-то же это было надо. Кто-то это все сделал. - подытожила Захарова.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обвинение в «краже истории Украины-Руси». Дипломат заявила, что Россия хочет «вбить клин» в преступное переписывание истории.
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ИНТЕРВЬЮ
Мария Захарова: Не понимаю, как мог украинский народ купиться на оранжевую чушь, на людей, которые выдают себя за украинцев
Мария Захарова - о коронавирусе и толерантности.Спикер МИД РФ Мария Захарова пообщалась с ведущей Радио «Комсомольская Правда» Тиной Канделаки
ИСТОЧНИК KP.RU