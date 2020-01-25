2020-01-25T21:41:31+03:00
Политика

Захарова прокомментировала обвинение в «краже истории Украины-Руси»

Представитель МИД заявила, что Россия хочет «вбить клин» в преступное переписывание истории
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Захарова прокомментировала обвинение в «краже истории Украины-Руси»Захарова прокомментировала обвинение в «краже истории Украины-Руси»Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Россия хочет «вбить клин» в преступное переписывание истории. Так представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова замминистра иностранных дел незалежной Василия Боднара о том, что Москва якобы украла историю «Украины-Руси», а также пытается «вбить клин истории» между Киевом и Варшавой.

«Россия хочет вбить клин не МЕЖДУ Украиной и Польшей, а В преступное переписывание истории. Что касается «Украины-Руси», то хотелось бы уточнить даты начала и окончания существования этой Малороссийской Гипербореи», - написала представитель МИД в своем Facebook.

Захарова также предложила Министерству иностранных дел Украины в следующий раз «для удобства и ёмкости» обозначения данного мифологизма использовать такие названия, как «Укрусь или Русукра».

Как писал сайт kp.ru, в своей статье Боднар не только обвинил Россию в краже истории и в попытках «вбить клин», но заявил, что Москва якобы «приписывает себе чужие победы», а также резолюцию польского Сейма о том, что Советский союз виновен в начале Второй Мировой войны наравне с гитлеровской Германией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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