Россиян не планируют эвакуировать с судна, где распространяется коронавирус

13 Февр. 2020 2020-02-13T20:11:12+03:00

Россиян не планируют эвакуировать с туристического лайнера, на котором распространился коронавирус Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Россиян не планируют эвакуировать с круизного лайнера Diamond Princess, который стал вторым по масштабам в мире очагом заражения коронавирусом после Китая. На борту находятся 24 гражданина РФ, при этом ни у кого из них пока не обнаружено заболевание.

Тем не менее, болезнь очень стремительно распространяется среди пассажиров. Уже заболело 218 человек.

- На данный момент среди россиян ни у кого не диагностирован коронавирус, - сообщила сайту mk.ru пресс-секретарь российского диппредставительства в Японии Татьяна Кочкина. – Сотрудники консульства и посольства ежедневно поддерживают контакт с каждым из наших граждан, которые находятся на судне.

Представитель дипведомства отметила, что общение поддерживается не только в телефонном режиме, но и в мессенджерах. Все нужды россиян стараются оперативно решаться.

В основном людям требуются медикаменты.

- Многие просят лекарства и уже получили их. Процесс доставки занимает некоторое время, все осуществляется через МИД Японии, - рассказывает пресс-секретарь российской дипмиссии.

На корабле удается сохраняться спокойную обстановку, люди «в целом с пониманием относятся к такой непростой ситуации, она действительно форс-мажорная».

- Безусловно, наши граждане испытывают дискомфорт. Это неизбежно в подобных ситуациях, но все со здравой оценкой подходят к восприятию данной ситуации, - отметила Татьяна Кочкина.

По предварительным данным карантин на судне будет продлен до 19 февраля. О «преждевременной эвакуации» граждан России с борта судна не идет, отметили в дипведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU