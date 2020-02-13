"Я не хожу к людям, которых не уважаю": Мария Захарова сказала, пойдет ли на ток-шоу к Собчак
Теле и радиоведущая Тина Канделаки после интервью с официальным представителем МИД России Марией Захаровой на Радио "Комсомольская правда" поинтересовалась у дипломата, планирует ли та посетить ток-шоу журналистки Ксении Собчак.
- Что? Куда? Нет. Я хожу к людям интересным и умным, которых уважаю. Я это не скрываю, что не хожу к людям, которых не уважаю, - честно призналась Захарова.
Также удивленная Канделаки спросила, смотрела ли Мария Захарова новое шоу Ксении Собчак "Док-Ток" на Первом канале. На днях вышел первый выпуск программы, который был посвящен сестрам Хачатурян.
- Я не могу это смотреть. Это невозможно. Я пыталась, но не могу, - подчеркнула дипломат.
Мария Захарова ответила на вопрос, пойдет ли на передачу к Ксении Собчак.
В эфире Радио "Комсомольская правда" Канделаки и Захарова обсудили украинский вопрос, выборы в США, отношения Грузии и России. Официальный представитель МИД РФ во время интервью прочитала собственное трогательное стихотворение, которое было написано после похода в старую церковь.
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ИСТОЧНИК KP.RU