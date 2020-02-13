2020-02-13T20:29:33+03:00
Общество

"Я не хожу к людям, которых не уважаю": Мария Захарова сказала, пойдет ли на ток-шоу к Собчак

Ведущая Тина Канделаки поинтересовалась у официального представителя МИД, почему та не участвует в программах известной журналистки [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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"Я не хожу к людям, которых не уважаю": Захарова отказалась идти на ток-шоу Собчак"Я не хожу к людям, которых не уважаю": Захарова отказалась идти на ток-шоу СобчакФото: REUTERS
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Теле и радиоведущая Тина Канделаки после интервью с официальным представителем МИД России Марией Захаровой на Радио "Комсомольская правда" поинтересовалась у дипломата, планирует ли та посетить ток-шоу журналистки Ксении Собчак.

- Что? Куда? Нет. Я хожу к людям интересным и умным, которых уважаю. Я это не скрываю, что не хожу к людям, которых не уважаю, - честно призналась Захарова.

Также удивленная Канделаки спросила, смотрела ли Мария Захарова новое шоу Ксении Собчак "Док-Ток" на Первом канале. На днях вышел первый выпуск программы, который был посвящен сестрам Хачатурян.

- Я не могу это смотреть. Это невозможно. Я пыталась, но не могу, - подчеркнула дипломат.

Мария Захарова ответила на вопрос, пойдет ли на передачу к Ксении Собчак.

В эфире Радио "Комсомольская правда" Канделаки и Захарова обсудили украинский вопрос, выборы в США, отношения Грузии и России. Официальный представитель МИД РФ во время интервью прочитала собственное трогательное стихотворение, которое было написано после похода в старую церковь.

Мария Захарова - о коронавирусе и толерантности.Спикер МИД РФ Мария Захарова пообщалась с ведущей Радио «Комсомольская Правда» Тиной Канделаки

ИСТОЧНИК KP.RU

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