2020-02-14T02:52:08+03:00
В мире

Китайские ученые нашли антитела для лечения коронавируса в плазме выздоровевших пациентов

Новую методику уже применяют для лечения пациентов с коронавирусом
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Китае выздоровели около 6000 человекВ Китае выздоровели около 6000 человекФото: REUTERS
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Врачи из города Ухань, эпицентра распространения коронавируса, нашли новую методику лечения пациентов. Они проверили в лаборатории кровь тех, кто победил вирус. В плазме выздоровевших нашли антитела, которые эффективны в борьбе с коронавирусом. Как сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на главного врача больницы в Ухане Чжан Динюй, методика доказала свою эффективность. Вероятно, этот способ смогут применять и в других городах, где есть зараженные коронавирусом.

По данным на утро 13 февраля, в Китае вылечились от нового типа вируса 6000 человек. Заражены 60 000, погибли 1369.

В ВОЗ сообщили, что разработаны четыре варианта потенциальной вакцины от коронавируса, из них две - китайские.

В КНР готовы озвучить предварительные результаты испытаний уже через несколько недель, сообщает Reuters. Но в ВОЗ уверены, процесс займет больше времени - вакцина может быть готова не раньше, чем через 18 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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