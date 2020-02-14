Китайские ученые нашли антитела для лечения коронавируса в плазме выздоровевших пациентов
Врачи из города Ухань, эпицентра распространения коронавируса, нашли новую методику лечения пациентов. Они проверили в лаборатории кровь тех, кто победил вирус. В плазме выздоровевших нашли антитела, которые эффективны в борьбе с коронавирусом. Как сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на главного врача больницы в Ухане Чжан Динюй, методика доказала свою эффективность. Вероятно, этот способ смогут применять и в других городах, где есть зараженные коронавирусом.
По данным на утро 13 февраля, в Китае вылечились от нового типа вируса 6000 человек. Заражены 60 000, погибли 1369.
В ВОЗ сообщили, что разработаны четыре варианта потенциальной вакцины от коронавируса, из них две - китайские.
В КНР готовы озвучить предварительные результаты испытаний уже через несколько недель, сообщает Reuters. Но в ВОЗ уверены, процесс займет больше времени - вакцина может быть готова не раньше, чем через 18 месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU