2020-02-13T08:24:24+03:00
Общество

Китайский коронавирус, последние новости на 13 февраля 2020 года: лечить болезнь придумали препаратами от Эболы и ВИЧ, а маски подорожали в два раза

Мы собрали последние новости о китайском коронавирусе на утро 13 февраля 2020 года
Григорий ЛЕОРДА
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Производимых масок пока хватает.Производимых масок пока хватает.Фото: EAST NEWS
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За прошедшие сутки число заболевших новым типом коронавируса перевалило за 60 000 человек. По официальным данным, погибшими признано 1369 человек. Большая часть летальных исходов приходится на Китай. Пережили пока еще опасное заболевание больше 6000 человек.

Накануне Всемирная организация здравоохранения сделала ряд заявлений. Из важного: первые вакцины на людях начнут тестировать буквально через 3-4 месяца. Мы уже писали об успехах китайских ученых, которые за две недели создали десятки версий вакцин и начали тестировать их на мышах. С учетом всех необходимых исследований первая полноценная и действующая вакцина против коронавируса будет готова через 18 месяцев.

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При этом в ВОЗ рассматривает возможность применения лекарств от Эболы и ВИЧ против COVID-19 (это официальное название болезни). Помощник генерального директора ВОЗ Мари Поль Кини заявила, что была протестирована комбинация препаратов, которой лечат ВИЧ. Но результатов, которые бы помогли понять эффективность метода, пока нет.

Федеральная антимонопольная служба России сообщила, что в наших аптеках периодически возникает дефицит масок. Но в целом он ликвидирован. При этом их стоимость в розницу увеличилась больше чем вдвое, а в розницу в 2,5 раза.

На круизном судне Diamond Princess число заболевших увеличилось на 44 человека. Власти Японии пообещали эвакуировать с карантинного судно всех пожилых людей. Скучающим на лайнере туристам доставляют алкоголь дронами.

Выявленные в России китайцы с коронавирусом выписались из больниц. Новых случаев заражений в нашей стране не выявлено.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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