В День всех влюбленных для китайцев в букеты будут класть бутылки с дезинфицирующим средством из-за коронавируса

14 Февр. 2020 2020-02-14T03:33:47+03:00

Такой подарок флористы делают клиентам, чтобы помочь им защититься от коронавируса

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Признаваться в любви друг другу китайцам 14 февраля в 2020 году придется под "ароматы" дезинфицирующего средства для рук. Коронавирус погубил почти 1400 человек в КНР и в целом сильно изменил жизнь миллионов людей, даже тех, что к счастью не заражен вирусом. Страх попасть в больницу или на карантин сказался даже на оформлении букетов ко Дню влюбленных. В цветы клиентам флористы будут класть подарок - дезинфицирующее средство для рук.

- Я думаю, что это очень трогательно, и я хочу, чтобы мои клиенты чувствовали себя комфортно. Потому что сейчас вспышка серьезна, и все напуганы, - рассказала Reuters продавец цветов Кай Сяоман.

Из-за распространения вируса многие китайцы отказались от посещения людных мест, в том числе торговых центров. Продажи цветов упали, у Сяоман, например, на 90 процентов.

Наслаждение ароматом цветов может быть угрозой, ведь коронавирус распространяется преимущественно воздушно-капельным путем, а сам вирус может оставаться на предметах до 9 дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU