В Китае вылечились от коронавируса почти в 6 раз больше людей, чем умерли: число жертв заболевания достигло 1380

14 Февр. 2020 2020-02-14T06:48:54+03:00

Вирус начал распространяться в Китае в конце 2019 года Фото: REUTERS

Излечились от коронавируса и выписаны из больниц 6 723 человек

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В Китае число жертв коронавируса достигло 1380 человек. Заражены по данным госкомитета по вопросам здравоохранения страны 63,8 тысяч. Из них 5090 новых случаев заболевания коронавирусом и 121 новый случай смерти.

Медики в Китае используют новую методику определения коронавируса в организме человека, из-за чего 12 февраля резко увеличилось число впервые поставленных диагнозов. В провинции Хубэй, откуда началось распространение болезни, врачи продолжают искать способы лечения тяжелых случаев течения болезни. Используют препараты от гриппа и ВИЧ.

Кроме того, медики обнаружили, что в плазме выздоровевших людей есть антитела к вирусу. По данным на конец 13 февраля выписаны из больниц 6 723 человека, которые ранее лечились от коронавируса. Эти знания используют для разработки новых способов лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU