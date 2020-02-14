2020-02-14T06:48:54+03:00
В мире

В Китае вылечились от коронавируса почти в 6 раз больше людей, чем умерли: число жертв заболевания достигло 1380

Излечились от коронавируса и выписаны из больниц 6 723 человек
Юлия САЛЬНИКОВА
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Вирус начал распространяться в Китае в конце 2019 годаВирус начал распространяться в Китае в конце 2019 годаФото: REUTERS
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В Китае число жертв коронавируса достигло 1380 человек. Заражены по данным госкомитета по вопросам здравоохранения страны 63,8 тысяч. Из них 5090 новых случаев заболевания коронавирусом и 121 новый случай смерти.

Медики в Китае используют новую методику определения коронавируса в организме человека, из-за чего 12 февраля резко увеличилось число впервые поставленных диагнозов. В провинции Хубэй, откуда началось распространение болезни, врачи продолжают искать способы лечения тяжелых случаев течения болезни. Используют препараты от гриппа и ВИЧ.

Кроме того, медики обнаружили, что в плазме выздоровевших людей есть антитела к вирусу. По данным на конец 13 февраля выписаны из больниц 6 723 человека, которые ранее лечились от коронавируса. Эти знания используют для разработки новых способов лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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