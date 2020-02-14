В Китае вылечились от коронавируса почти в 6 раз больше людей, чем умерли: число жертв заболевания достигло 1380
В Китае число жертв коронавируса достигло 1380 человек. Заражены по данным госкомитета по вопросам здравоохранения страны 63,8 тысяч. Из них 5090 новых случаев заболевания коронавирусом и 121 новый случай смерти.
Медики в Китае используют новую методику определения коронавируса в организме человека, из-за чего 12 февраля резко увеличилось число впервые поставленных диагнозов. В провинции Хубэй, откуда началось распространение болезни, врачи продолжают искать способы лечения тяжелых случаев течения болезни. Используют препараты от гриппа и ВИЧ.
Кроме того, медики обнаружили, что в плазме выздоровевших людей есть антитела к вирусу. По данным на конец 13 февраля выписаны из больниц 6 723 человека, которые ранее лечились от коронавируса. Эти знания используют для разработки новых способов лечения.
ИСТОЧНИК KP.RU