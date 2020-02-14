Минпромторг не видит причин для запрета посылок из Китая

14 Февр. 2020 2020-02-14T10:05:15+03:00

В России не станут запрещать посылки из Китая Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Коронавирус не передается через почтовые отправления

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Министерство промышленности и торговли России не видит причин для запрета посылок из Китая, поскольку новый тип коронавируса не передается человеку через почтовые отправления. Информацию подтвердил Роспотребнадзор.

Таким образом глава Минпромторга Денис Мантуров прокомментировал недавнее предложение депутата Виталия Милонова. Сайт kp.ru писал, что парламентарий рекомендовал ограничить поступление товаров из КНР, поскольку инфекционное заболевание еще до конца не изучено.

"Коронавирус никак на посылках не передастся. Мы даже специально сделали запрос в Роспотребнадзор, получили соответствующее подтверждение", - прокомментировал ситуацию министр.

Он напомнил, что в Россию из Китая ежедневно приходят различные товары, а ограничения могут нарушить всю кооперацию, передает ТАСС.

Тем временем, число погибших от коронавируса достигло 1380 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757853" frameborder="0"></iframe> «Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

ИСТОЧНИК KP.RU