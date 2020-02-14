Путин рекомендовал присвоить имя Лужкова одному из московских университетов
Президент России Владимир Путин рекомендовал правительству Москвы рассмотреть меры по увековечиванию памяти экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Среди них присвоение имени бывшего столичного градоначальника Московскому городскому университету управления Правительства Москвы и установка мемориальной доски на доме, в котором жил Лужков. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
- Учитывая значительный вклад Ю. М. Лужкова в становление российской государственности и развитие г. Москвы, - сказано в начале указа президента.
Кроме того, президент рекомендовал Правительству Москвы рассмотреть также вопрос о проведении иных мероприятий, посвящённых увековечиванию памяти Юрия Лужкова.
Напомним, что 10 декабря 2019 года бывший мэр Москвы умер на 84 году жизни в Мюнхене после плановой операции на сердце.
Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище.Владимир ВЕЛЕНГУРИН
ИСТОЧНИК KP.RU