2020-02-14T10:11:14+03:00
Общество

Путин рекомендовал присвоить имя Лужкова одному из московских университетов

Также в указе президента говорится об установке мемориальной доски на доме, где жил бывший мэр Москвы
Ася КУЗНЕЦОВА
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Президент Путин рекомендовал правительству Москвы рассмотреть меры по увековечиванию памяти экс-мэра Москвы Юрия ЛужковаПрезидент Путин рекомендовал правительству Москвы рассмотреть меры по увековечиванию памяти экс-мэра Москвы Юрия ЛужковаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Президент России Владимир Путин рекомендовал правительству Москвы рассмотреть меры по увековечиванию памяти экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Среди них присвоение имени бывшего столичного градоначальника Московскому городскому университету управления Правительства Москвы и установка мемориальной доски на доме, в котором жил Лужков. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

- Учитывая значительный вклад Ю. М. Лужкова в становление российской государственности и развитие г. Москвы, - сказано в начале указа президента.

Кроме того, президент рекомендовал Правительству Москвы рассмотреть также вопрос о проведении иных мероприятий, посвящённых увековечиванию памяти Юрия Лужкова.

Напомним, что 10 декабря 2019 года бывший мэр Москвы умер на 84 году жизни в Мюнхене после плановой операции на сердце.

Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище.Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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