Путин рекомендовал присвоить имя Лужкова одному из московских университетов

14 Февр. 2020 2020-02-14T10:11:14+03:00

Также в указе президента говорится об установке мемориальной доски на доме, где жил бывший мэр Москвы

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Президент России Владимир Путин рекомендовал правительству Москвы рассмотреть меры по увековечиванию памяти экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Среди них присвоение имени бывшего столичного градоначальника Московскому городскому университету управления Правительства Москвы и установка мемориальной доски на доме, в котором жил Лужков. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

- Учитывая значительный вклад Ю. М. Лужкова в становление российской государственности и развитие г. Москвы, - сказано в начале указа президента.

Кроме того, президент рекомендовал Правительству Москвы рассмотреть также вопрос о проведении иных мероприятий, посвящённых увековечиванию памяти Юрия Лужкова.

Напомним, что 10 декабря 2019 года бывший мэр Москвы умер на 84 году жизни в Мюнхене после плановой операции на сердце.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/749422" frameborder="0"></iframe> Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище.Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ИСТОЧНИК KP.RU