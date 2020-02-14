Эксперт указал на сколько лет США отстает от России в развитии гиперзвукового оружия

14 Февр. 2020 2020-02-14T14:08:08+03:00

Эксперт указал на сколько лет США отстает от России в разработке гиперзвукового оружия Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первое вооружение данного типа в Штатах может появиться не ранее 2024 года

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Член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии оценил шансы США на производство гиперзвукового оружия. По словам главного редактора журнала «Арсенал Отечества», полковника в запасе Виктора Мураховского, вооружение данного типа появится не раньше 2024 года.

Если говорить в целом о развитии технологий, то американцы отстают от России в развитии данных технологий на десятки лет.

- Если говорить о плане испытаний, который заявлял Пентагон, то первые образцы будут готовы к 2024-2025-му году, не раньше. При этом у России две системы: гиперзвуковой управляемый боевой блок на межконтинентальной баллистической ракете «Авангард» и «Кинжал» уже стоят на вооружении. «Циркон» находится в стадии разработки. США придется догонять нас,- комментирует Мураховский ИА «НСН».

Эксперт отметил, что каких-то особых знаний в этой области нет. Все тонкости давно описаны в десятитомнике по физике Ландау - Лифшица.

- Вопрос за конкретными техническими решениями и технологиями, а принципы известны всему миру давным давно, - резюмировал Виктор Мураховский.

Ранее в Госдуме оценили заявление американского адмирала о гиперзвуковом оружии. Александр Шерин отметил, что пока Россия единственная страна, обладающая таким вооружением.

ИСТОЧНИК KP.RU