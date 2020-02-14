2020-02-14T15:55:20+03:00
Происшествия

Два человека погибли при жёсткой посадке вертолёта Ми-8 на Ямале

Экипаж попал в снежную бурю в 500 метрах от аэропорта
Ася КУЗНЕЦОВА
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Два человека погибли при жёсткой посадке вертолёта Ми-8 на ЯмалеДва человека погибли при жёсткой посадке вертолёта Ми-8 на ЯмалеФото: предоставлено очевидцем
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Два члена экипажа вертолёта Ми-8, совершившего жёсткую посадку во время посадки на Ямале, погибли. Об этом сообщил источник "Комсомольской правды".

Ранее сообщалось о том, что вертолёт перевёрнут на крышу, а в кабине зажаты два человека.

Напомним, что вертолёт Ми-8 летел с месторождения на Гыданском полуострове. На его борту находились 7 работников газовой промышленности и 3 члена экипажа. Все они летели в вахтовый посёлок Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе.

Источник также указывал, что жёсткая посадка произошла примерно в 400-500 метрах от аэропорта из-за попадания вертолёта в снежную бурю. У Ми-8, принадлежавшего компании «Скол», были сломаны лопасти, а также он перевернулся на крышу.

Ранее сайт kp.ru писал о гибели депутата Госдумы Айрата Хайруллина. 7 февраля частный вертолёт политика потерпел крушение, Хайруллина насмерть зажало в кабине при экстренной посадке на лёд реки Кама.

ИСТОЧНИК KP.RU

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