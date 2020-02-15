Конгрессмен США назвал ложным обоснование Трампом убийства Сулеймани

15 Февр. 2020 2020-02-15T01:39:21+03:00

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В конгрессе США вновь рассмотрели обоснования убийства иранского генерала Сулеймани, отчет предоставил им Белый дом. Напомним, американский президент заявлял, что Сулеймани представляет опасность для США, он якобы стоял за нападением на военные объекты американцев в Ираке. Как того требует закон, администрация президента направила в Конгресс отчет, где должны были указать юридическое и политическое обоснование нанесения удара.

- Этот официальный отчет прямо противоречит ложным утверждениям президента о том, что он атаковал Иран, чтобы предотвратить неминуемое нападение на служащих и посольства Соединенных Штатов. В объяснении администрации, содержащемся в этом отчете, не упоминается никакой неминуемой угрозы,- приводит заявление главы комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Элиотта Энгела ТАСС.

После ликвидации иранского генерала в Конгрессе призвали ограничить военные полномочия Трампа по Ирану. Сам же Трамп объяснял свои действия, как защиту США, по его мнению, он как президент, подвергся бы критике, если бы не убил Сулеймани.

ИСТОЧНИК KP.RU