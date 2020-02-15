2020-02-15T01:39:21+03:00
В мире

Конгрессмен США назвал ложным обоснование Трампом убийства Сулеймани

Никакой "неминуемой угрозы" для американцев иранский генерал не представлял, считает Элиотт Энгел
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
В конгрессе США оценили отчет Белого дома по ликвидации СулейманиВ конгрессе США оценили отчет Белого дома по ликвидации СулейманиФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В конгрессе США вновь рассмотрели обоснования убийства иранского генерала Сулеймани, отчет предоставил им Белый дом. Напомним, американский президент заявлял, что Сулеймани представляет опасность для США, он якобы стоял за нападением на военные объекты американцев в Ираке. Как того требует закон, администрация президента направила в Конгресс отчет, где должны были указать юридическое и политическое обоснование нанесения удара.

- Этот официальный отчет прямо противоречит ложным утверждениям президента о том, что он атаковал Иран, чтобы предотвратить неминуемое нападение на служащих и посольства Соединенных Штатов. В объяснении администрации, содержащемся в этом отчете, не упоминается никакой неминуемой угрозы,- приводит заявление главы комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Элиотта Энгела ТАСС.

После ликвидации иранского генерала в Конгрессе призвали ограничить военные полномочия Трампа по Ирану. Сам же Трамп объяснял свои действия, как защиту США, по его мнению, он как президент, подвергся бы критике, если бы не убил Сулеймани.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Чехии полицейские вычислили мигрантов по биению сердца
Конгрессмен США назвал ложным обоснование Трампом убийства Сулеймани
Украинские власти отвергли "мирный план по Донбассу", предложенный в Мюнхене
Берлин готовит основу для встречи в «нормандском формате»
Спустя 29 лет после запуска в космосе разрушилась ступень советской ракеты «Циклон-3»
Украинцев никак не вывезут из Китая: В Обуховском районе не хотят принимать «потенциально опасных лиц» на карантин по коронавирусу
Группа ветеранов из США прилетит в Москву для участия в мероприятиях к 75-летию Победы
В день Влюбленных россиянки показали силу: на чемпионате Европы по борьбе спорстменки взяли девять медалей
«Манчестер Сити» отстранили от Еврокубков на два года
В США начнут проверять на коронавирус пациентов с симптомами гриппа
Боевики обстреляли несколько населенных пунктов в Идлибе
Мюнхенская конференция составила доклад «12 шагов» по урегулированию в Донбассе
Карантин в Китае: медсестра и ее муж видят друг друга только через стекло
В Египте подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом