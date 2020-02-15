2020-02-15T05:05:44+03:00
В мире

В Ухане жителям запретили покидать микрорайоны из-за распространения коронавируса

Теперь нельзя свободно передвигаться по городу
Юлия САЛЬНИКОВА
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В микрорайоне должен остаться только один въезд и выездВ микрорайоне должен остаться только один въезд и выездФото: Артем КИЛЬКИН
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В провинции Хубэй (столица Ухань), где широко распространился с декабря 2019 года коронавирус, усилили карантинные меры. Чтобы сократить число новых заражений, власти города запретили людям покидать свои микрорайоны.

Чтобы желания выйти за пределы жилого комплекса было меньше, в микрорайоне должны закрыть все входы и въезды кроме одного. Эту контрольно-пропускную зону будут охранять.

- Все без исключения жилые комплексы (микрорайоны) должны реализовывать закрытое управление, а вход и выход жителей жилых комплексов должен быть под строгим контролем,- сказано в заявлении.

Ограничения касаются не только современных жилых комплексов, но и районов старой застройки. Обязанность по контролю возложили на руководителей районов.

В провинции Хубэй по данным на конец 14 февраля погибли 1457 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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