В Ухане жителям запретили покидать микрорайоны из-за распространения коронавируса

15 Февр. 2020 2020-02-15T05:05:44+03:00

В микрорайоне должен остаться только один въезд и выезд Фото: Артем КИЛЬКИН

Теперь нельзя свободно передвигаться по городу

Изменить размер текста: A A

В провинции Хубэй (столица Ухань), где широко распространился с декабря 2019 года коронавирус, усилили карантинные меры. Чтобы сократить число новых заражений, власти города запретили людям покидать свои микрорайоны.

Чтобы желания выйти за пределы жилого комплекса было меньше, в микрорайоне должны закрыть все входы и въезды кроме одного. Эту контрольно-пропускную зону будут охранять.

- Все без исключения жилые комплексы (микрорайоны) должны реализовывать закрытое управление, а вход и выход жителей жилых комплексов должен быть под строгим контролем,- сказано в заявлении.

Ограничения касаются не только современных жилых комплексов, но и районов старой застройки. Обязанность по контролю возложили на руководителей районов.

В провинции Хубэй по данным на конец 14 февраля погибли 1457 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU