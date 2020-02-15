2020-02-15T03:23:39+03:00
В мире

Число смертей от коронавируса в провинции Хубэй снизилось: число жертв достигло 1457 человек

За минувшие стуки погибших от коронавируса было 1426 человек
Юлия САЛЬНИКОВА
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Основное число заболевших в Китае - в провинции ХубэйОсновное число заболевших в Китае - в провинции ХубэйФото: EAST NEWS
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В провинции Хубэй, откуда началось распространение коронавируса нового типа, погибли 1457 человек с начала распространения эпидемии. Данные по итогам 14 февраля опубликовали в региональном комитете здравоохранения. За сутки число смертей снизилось. По прошлому отчету 13 февраля в Хубэе погибли 1426 человек, по сравнению с предыдущими сутками рост был 166 новых случаев гибели от коронавируса.

Общее число зараженных составило 54406 тысяч человек. Выздоровели 4774 пациента.

- В настоящее время 38107 пациентов все еще находятся на лечении в больнице, из которых: 8276 тяжелых случаев,- сказано в отчете.

Ранее эксперт ВОЗ сообщил, что при самом неблагоприятном развитии событий коронавиурс заразит до двух третей населения земли. С ним не согласились многие ученые, биологи и вирусологи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Число смертей от коронавируса в провинции Хубэй снизилось: число жертв достигло 1457 человек
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