Число смертей от коронавируса в провинции Хубэй снизилось: число жертв достигло 1457 человек
В провинции Хубэй, откуда началось распространение коронавируса нового типа, погибли 1457 человек с начала распространения эпидемии. Данные по итогам 14 февраля опубликовали в региональном комитете здравоохранения. За сутки число смертей снизилось. По прошлому отчету 13 февраля в Хубэе погибли 1426 человек, по сравнению с предыдущими сутками рост был 166 новых случаев гибели от коронавируса.
Общее число зараженных составило 54406 тысяч человек. Выздоровели 4774 пациента.
- В настоящее время 38107 пациентов все еще находятся на лечении в больнице, из которых: 8276 тяжелых случаев,- сказано в отчете.
Ранее эксперт ВОЗ сообщил, что при самом неблагоприятном развитии событий коронавиурс заразит до двух третей населения земли. С ним не согласились многие ученые, биологи и вирусологи.
ИСТОЧНИК KP.RU