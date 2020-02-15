Историки считают, что скрывавшийся переводчик, преследуемый по делу об уничтожении Ейского детдома, жив

15 Февр. 2020 2020-02-15T08:14:27+03:00

Гельмут Оберлендер избежал наказания после капитуляции Германии в 1945-м году и переехал в Канаду. В декабре 2019 его лишили гражданства из-за сокрытия своего участия в зондеркоманде

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Историки заявили о том, что Гельмут Оберлендер, которого обвиняют в причастности к убийству воспитанников детского дома в Ейске в 1942-м году, может быть жив. Об этом сообщила Марина Сидоренко, заместитель директора Ейского историко-краеведческого музея имени Самсонова.

Ранее Следственный комитет России направил в Канаду запрос о предоставлении архивных материалов по Оберлендеру. Ведомство сообщает, что в 1940-х и 1960-х годах многие участники геноцида в Ейске были задержаны и дали признательные показания, но Оберлендер скрывался от уголовной ответственности с момента капитуляции Германии. В декабре 2019 года Обрлендера лишили гражданства Канады по решению Верховного суда страны, поскольку тот скрыл своё участие в деятельности зондеркоманды, в которой он служил переводчиком и посредником в переговорах с советскими солдатами, поскольку родился в Запорожской области и жил там до самой оккупации Украины немецкими войсками.

- Мы полагаем, что он жив до сих пор, и думаем, что он был не офицером зондеркоманды СС-10 "а", а, вполне возможно, был обычным рядовым солдатом, очень молодым. Во всех исторических документах тех лет и показаниях он фигурирует просто как немецкий переводчик, четко говорящий на русском языке. В те годы были государства, которые принимали таких эмигрантов, в том числе Канада. Как мы понимаем, еще в 1960-е годы в отношении него было заведено уголовное дело, но канадская сторона его оправдала, возможно, потому что он мог не принимать участие непосредственно в расправе, а был фактически соучастником, - передаёт ТАСС слова Марины Сидоренко.

Она также рассказала, что один из выживших воспитанников писал в книге, что к детскому дому подъехали немецкие офицеры, и переводчик переводил их слова, однако фамилию переводчика он не называл. Сидоренко считает, что в показаниях очевидцев события сообщались фамилии офицеров, потому что они обращались друг к другу по фамилиям, в то время как к солдату могли обращаться по имени.

Следственный комитет завёл дело по статье российского Уголовного кодекса "Геноцид" в октябре 2019 года после изучения рассекреченных ФСБ материалов об уничтожении воспитанников Ейского детского дома в мобильных газовых камерах в 1942 году. Историки также установили нескольких подозреваемых, избежавших на тот момент уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU